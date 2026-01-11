Négy űrhajóst evakuálnak január 14-én a Nemzetközi Űrállomásról egyikük egészségügyi problémája miatt

A tervezettnél jóval korábban, január 14-én indul vissza a Földre a SpaceX Crew-11 négy űrhajósa a Nemzetközi Űrállomásról. A NASA közleménye szerint a Crew-11 kapszulája január 15-én hajnali 3:40 körül landol a Csendes-óceánban Kalifornia partjainál. A menetrend azonban függ a leszállási zónában uralkodó időjárástól is. A NASA szerint az állomás 25 éves története során nem volt még példa egészségügyi evakuálásra.

A Nemzetközi Űrállomás Fotó: -/AFP

A négy asztronauta 2025. augusztus másodikán érkezett a Nemzetközi Űrállomásra, a tervek szerint nagyjából hat hónapot töltöttek volna ott. A kialakult egészségügyi probléma miatt egyébként egy 6,5 órás űrsétát is el kellett halasztani néhány nappal ezelőtt. Hogy melyik űrhajósnak vannak gondjai és azok milyen jellegűek, a NASA adatvédelmi okokra hivatkozva nem adott egyelőre információkat. Mindössze annyit árultak el, hogy az űrhajós állapota stabil, nem baleset történt, és nem is munkavégzés közben sérült meg az illető. Olyan egészségügyi állapotról van szó, amit állításuk szerint a súlytalan körülményei között nehéz kivizsgálni.

A négy űrhajós távozása után mindössze három fő marad Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, miközben az alaplétszám hét fő. Ugyanakkor nem példa nélküli, hogy csak ennyien vannak ott, hiszen egészen 2009-ig három fő volt az alaplétszám, azt bővítették hatra, majd hét főre.