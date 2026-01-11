Négynapos piálás után vette meg a hatodosztályú klubot, ami most kiejtette az FA-kupa címvédőjét

A címvédő Crystal Palace legyőzése után az amatőr Macclesfield FC tulajdonosa, Rob Smethurst megígérte, hogy elviszi a csapatát Ibizára bulizni – írja a Daily Mail.

A futball legnagyobb múltú, 1871 óta megrendezett kupasorozatában, az FA Kupában szombaton a mindössze hatodosztályú Macclesfield óriási meglepetésre 2-1-re legyőzte, és ezzel kiejtette a sorozat tavalyi meglepetéscsapatát, az első osztályban játszó Crystal Palace-t, ami tavaly 1-0-re megnyerte a Manchester City elleni döntőt.

Smethurst szó szerint a megszűnés széléről mentette meg a klubot: egy négy napos piálás közben, a Rightmove-on – az Egyesült Királyság legnagyobb online ingatlanportálján – vásárolta meg a Macclesfield FC-t.

A lefújás után a pályán nyilatkozva láthatóan meghatódott és euforikus állapotban adott interjút a TNT Sports-nak:

„Leírhatatlan jelenetek. Nincsenek szavaim. Ez maga az álom. Az, hogy mindenki berohant a pályára, mindent elmond arról, mit jelent ez az egész. Amikor öt éve megvettem a klubot, soha nem gondoltam volna, hogy idáig eljuthatunk. Négy nap ivás után vettem meg a Rightmove-on – és nézzék meg, hol tartunk most. Az ibizai utat már meg is terveztük a srácokkal. Nem azonnal, de a szezon végén biztosan.”

Smethurst elismerte, hogy a mérkőzés előtt súlyos vereségtől tartott. „Ez a Palace, egy elképesztően erős csapat” – mondta. „Arra számítottam, hogy 6–0 vagy 7–0 lesz, de ilyet még soha nem láttam. A játékosok elképesztőek voltak. Ez nemcsak nekem különleges pillanat, hanem a szurkolóknak és az egész közösségnek is. Visszatettük Macclesfieldet a futballtérképre, miután a klub korábban megszűnt.”

A Macclesfield 2020-ban született újjá klubként, miután elődjét, az épp az FA Kupával egyidős történelmi Macclesfield Town klubot az 500 ezer fontot elérő adósságai miatt kizártak minden ligából, és felszámoltak.

A csapatot, amit az egykori Everton- és Manchester United-sztár, Wayne Rooney fivére, John Rooney irányít, hazai pályán, az 5911 férőhelyes Moss Rose stadionban Paul Dawson és Isaac Buckley góljaival már 2-0-ra vezetett a 61. percben, és az első osztályú ellenfele csak a 90. percben tudott szépíteni. A csapat egyébként alig jobb, mint ötven százalékos teljesítménnyel csak a 14. helyen áll a 24 csapatos a National League North-ban. Ezen a szinten sok játékos dolgozik a foci mellett, a csapatban vannak ingatlanfejlesztők, podcasterek, edzőterem-tulajdonosok, sőt, még egy korábbi valóságshow-győztes is.

Smethurst, a tulajdonos egy autólogisztikai alkalmazással szerzett magának vagyon.

Azt mondta, a macclesfieldi klub mentette meg őt az alkoholfüggőségtől, közösséget és célt adott neki.

Nemcsak ő, de a most már szakértőként dolgozó Wayne Rooney is a könnyeivel küzdött. „Hihetetlen, teljesen megható látni, hogy az öcsém ezt elérte” – mondta Rooney. „Nem régóta edző, és bejutni az FA-kupa negyedik fordulójába, majd legyőzni a Crystal Palace-t – elképesztően büszke vagyok rá. Nyugodtnak tűnt, nem is tudom, hogyan, de amit ma véghez vitt, az óriási teljesítmény.”

Ahogy azt John Rooney mondta a meccs utáni interjúban, a bravúr néhány héttel azután született, hogy csatáruk, Ethan McLeod december 16-án autóbalesetben életét vesztette, hazafelé tartva egy bajnoki mérkőzésről. Rooney elárulta: a találkozó előestéjén üzenetet kapott McLeod édesapjától, ám nem osztotta meg azt a csapattal, nehogy plusz terhet rakjon a játékosokra.

A meccs után viszont együtt ünnepeltek McLeod szüleivel, akik az öltözőbe is bementek. Smethurst szerint az elhunyt játékosuk a tizenkettedik ember volt a pályán. „Ez rendkívül különleges pillanat Ethan szüleinek. Fontos volt, hogy megkapják ezt az élményt, hiszen Ethan segített nekünk eljutni idáig. Nem tudok elég hálás lenni neki és a családjának.”