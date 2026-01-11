Pont jókor bolondult meg az angol fociliga mindhárom osztálya, ha már a Premier League elfelejtett szórakoztatni

futball
Féltávhoz érkezve az angol másod-, harmad- és negyedosztályokat tömörítő, 72 csapatból álló English Football League mindhárom ligája izgalmasan alakul, és egyikben sem az előzetesen esélyesnek tartott csapatok dominálnak, sőt. Vessük ezt össze a Premier League-gel, ahol megint az Arsenal és a Manchester City versengését láthatjuk, és a jelek szerint még a hónapok óta bukdácsoló Liverpool se tud annyira rossz lenni, hogy lecsússzon a BL-helyekről. Ennél is kiábrándítóbb az az adatvezérelt, robotikus, egységesen magas letámadásra építő foci, amit a legtöbb csapat játszik, és nagyon ritkák az olyan kivételek, mint a minap játszott Newcastle–Leeds, amely felelevenített valamit a Premier League hőskorának élvezetes rohanásából.

A Guardian szakírója egyenesen arról írt, hogy ez az idény, amit látszólag senki nem élvez: a várakozáson felül szereplő újonc klubokat (Sunderland és újabban a Leeds) kivéve mindenhol van valamiért zúgolódniuk a szurkolóknak. Pár napja pedig a Brentford és a Tottenham annyira kirívóan rossz meccset játszott, hogy az Athletic ezen felbuzdulva összegyűjtötte minden idők legpocsékabb mérkőzéseit. Pep Guardiola már leginkább a saját klónjaival harcol, és olyannyira elfogytak az edzőegyéniségek, hogy semennyire nem meglepő, hogy a másik edző, akinek még vannak nemzetközi eredményei, dobogóra viheti az Aston Villát. Kész szerencse, hogy az alsóbb osztályok gondoskodnak izgalomról és váratlan fordulatokról!

Meglepetéscsapatok a Championship élén

Ne is menjünk messzebb a másodosztálynál, hiszen a Championship tényleg kitett eddig magáért, a korábbi szezonoknál sokkal nyíltabb és izgalmasabb a feljutásért folytatott harc, mely általában a Premier League-kiesők között szokott eldőlni, most viszont két olyan klub áll a feljutó helyeken, amely már régóta az élvonal közelében sem járt. Pedig ahogy azt a szezon eleji beharangozónkban is írtuk, az élvonalból kieső klubok a három évig járó extra juttatásnak köszönhetően (ez az ún. parachute money) jókora előnyben vannak a riválisaikkal szemben. Igaz, a Middlesbrough mostanra már csak úgy előzi az Ipswichet, hogy egy meccsel többet játszott, de még abszolút reális esély van rá, hogy minimum két relatíve új klub érkezzen nyáron a Premier League-be.

Fotó: MI NEWS/NurPhoto via AFP

Bár a Coventry jó szereplése nem meglepetés, arra azért senki se számított, hogy az Égszínkékek féltávnál utcahosszal vezessék a mezőnyt, és ugyan most kicsit botladozik Frank Lampard csapata, még mindig hat ponttal előzi a második helyezettet. A Coventry ráadásul nemcsak eredményesen játszik, de kifejezetten merész támadó focival lepte meg riválisait – eddig 57 gólt lőttek, messze a legtöbb a mezőnyben –, pedig Lampard kinevezésének nem örültek túlzottan a szurkolók, miután a Premier League-ben két csapatnál is megbukott, azonban a jelek szerint tanult a kudarcokból. A sikerek értékét növeli, hogy a Coventry kerete a neveket tekintve nem kiugróan erős, de Lampard kihozta belőlük a maximumot eddig: különösen a támadók – Brandon Thomas-Asante, Ephron Mason-Clark, Haji Wright és Ellis Simms – remekeltek, de minden csapatrészben van kiemelkedő teljesítmény, például Carl Rushworth a liga egyik legjobb kapusa. És a vezetőség is tisztában van vele, hogy élni kell az eséllyel: már két új kölcsönjátékos is érkezett januárban, mindkettő a támadó szekcióba, ahol tényleg nem árt a nagyobb rotációs lehetőség. A Coventry egyébként a Premier League alapító tagja volt 1992-ben, de 2001-es kiesésük óta nem jártak az élvonalban.

Kalandosabban alakult a Middlesbrough idénye: a Boro remekül rajtolt, de aztán egyre több hiba csúszott be. Feltűnően hiányzott egy gólerős befejező csatár, noha számos támadót igazoltak a nyáron, és az se segített, hogy nincs olyan védőjük, aki legalább néhány hetet ne hagyott volna ki sérülés miatt. Aztán novemberben robbant a bomba: Rob Edwards vezetőedző – aki csak nyáron érkezett – elfogadta a Premier League sereghajtója, a Wolves hívását, a helyére pedig a svéd Kim Hellberget szerződtette a klub. A Boro megszenvedte a változásokat, a karácsony környéki négymeccses nyeretlenségi sorozatnak köszönhetően a nyakára mászott az Ipswich, és itt is ráfér a keretre némi frissítés, pláne a sok sérülésnek köszönhetően. (Lentebb látni fogjuk, hogy az első lépést meg is tették.) Mindenesetre Hayden Hackney, a liga egyik legjobb középpályása maradt a nyáron, és úgy is játszik, ahogy az tőle elvárható, míg Morgan Whittaker szélsőként is a liga egyik leggólerősebb játékosává vált az ősszel. Legutóbb a csapat a Southampton elleni négy-nullás győzelemmel kecmergett ki a gödörből – ha Hellberg képes lesz tartani ezt a formát, kilenc év után térhet vissza a Boro a Premier League-be.

