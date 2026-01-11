Trumpot tájékoztatták az Irán elleni csapás lehetőségeiről, Irán megtorlással fenyeget

Amerikai tisztviselők szerint Donald Trump elnököt tájékoztatták az Irán elleni katonai csapások új lehetséges forgatókönyveiről, ugyanakkor még nem hozott végleges döntést az ügyben – írja a New York Times.

A források szerint Trump az elmúlt napokban komolyan fontolóra vette, hogy katonai csapást rendeljen el Irán ellen válaszul arra, hogy a rezsim erőszakkal próbálja elfojtani a gazdasági helyzet miatt kirobbant tüntetéseket.

Donald Trump amerikai elnök és Marco Rubio külügyminiszter figyelemmel kísérik a venezuelai katonai műveleteket január 3-án. Fotó: HANDOUT/Getty Images via AFP

„Irán szabadságot akar – talán úgy, mint még soha. Az Egyesült Államok készen áll, hogy segítsen!!!”

– írta az elnök a közösségi médiában. Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig szombaton azt mondta, „az Egyesült Államok támogatja Irán bátor népét”.

Irán az Egyesült Államokat és Izraelt vádolta a zavargások szításával, a vezetés vasárnap figyelmeztette is Trumpot, hogy bármilyen amerikai támadás esetén Teherán megtorlásként Izraelt és a térség amerikai katonai támaszpontjait „legitim célpontként” kezelné.

A Reuters hírügynökség arról írt, hogy Izrael a legmagasabb készültségben van az Egyesült Államok esetleges iráni beavatkozása miatt. A forrásaik, akik a hétvégén részt vettek az izraeli biztonsági egyeztetéseken, nem részletezték, a gyakorlatban mit jelent az Izrael által elrendelt magas készültség. Szombaton mindenesetre Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök – aki szintén támogatásáról biztosította a tüntetőket – és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztetett egymással az Iránnal szembeni amerikai beavatkozás lehetőségéről.

Ali Hamenei iráni ajatollah. Fotó: ROUZBEH FOULADI/Middle East Images via AFP

December vége óta folyamatosak az egyre durvább tüntetések Iránban, miután a teheráni bazár kereskedői sztrájkba léptek, mivel az iráni riál az amerikai dollárral szemben történelmi mélypontra zuhant. A lakosság számára egyre elviselhetetlenebb iráni infláció és a nemzeti valuta leértékelődése miatti tüntetések és sztrájkok már nemcsak a fővárosra, Teheránra korlátozódnak, hanem országszerte egyre újabb és újabb városokra is átterjedtek.

A hatóságok az internet lekapcsolásával és erőszakkal próbálják elfojtani a tüntetést, a tüntetők viszont szembeszállnak a biztonsági erőkkel. Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) adatai szerint január 9-ig 65 ember – 50 tüntető és 15 biztonsági személy – vesztette életét a tüntetések során. A norvégiai székhelyű emberi jogi szervezet, a Hengaw pedig arról számolt be, hogy az elmúlt két hétben több mint 2500 embert tartóztattak le Iránban. A hatóságok pedig már túlterhelt kórházakat is megtámadtak, hogy letartóztassák a megsebesült tüntetőket.