Újabb tüntetések voltak Minneapolisban az ICE ellen, 30 embert letartóztattak, egy rendőr könnyebben megsérült

A hétvégén újabb tüntetések voltak Minneapolisban, ezrek vonultak utcára azután, hogy a héten az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) egyik ügynöke lelőtt egy nőt a városban.

Fotó: MOSTAFA BASSIM/Anadolu via AFP

A Minnesota Star Tribune és a BBC tudósítása szerint péntek este a tömeg a Canopy by Hilton és a Depot Renaissance szállodák előtt gyűlt össze, ahol a feltételezések szerint az ICE ügynökeit elszállásolhatták. A demonstrálók sípokkal, dobokkal és erős fényekkel igyekeztek zavarni a hotelekben tartózkodókat.

A tömeg az este során végigvonult a belvároson, időnként elzárva a forgalmat, és egyesek havat, jeget, valamint köveket dobáltak rendőrök és járművek felé. Egy rendőr megsérült, miután egy jégdarabbal megdobták, de nem szorult orvosi ellátásra. Később egy kisebb csoport erőszakkal bejutott a Canopy Hotelbe, de a biztonsági szolgálat rövid időn belül kezelte a helyzetet. A tudósítások azt írták, szombat hajnalra mindenki hazament. A város szerint a Depot Renaissance Hotelben a betört ablakok és graffitik miatt mintegy 6 ezer dollárnyi kár keletkezett.

A rendőrség közlése szerint a hétvégi tiltakozások során 30 embert vettek őrizetbe a forgalom akadályozása és rongálás miatt, de mindenkit rövid időn belül elengedtek.

Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Szombati sajtótájékoztatóján Jacob Frey, Minneapolis demokrata polgármestere méltatta a békés tüntetőket, ugyanakkor hangsúlyozta: azokat, akik anyagi kárt okoznak vagy másokat veszélybe sodornak, letartóztatják. „Az embereknek joguk van békésen tüntetni és gyakorolni az alkotmány első kiegészítésében rögzített jogaikat. Békésen gyülekezhetnek közterületeken és járdákon, de nem az úttesteken vagy autópályákon. Hordhatnak transzparenseket és skandálhatnak. Viszont nem dobálhatnak tárgyakat, nem gyújthatnak tüzet és nem rongálhatnak meg tulajdont. Emellett tűzijátékot vagy fegyvereket sem használhatnak” – mondta.

A 37 éves Renee Nicole Goodot szerdán lőtték le az autójában. Az esetről készült felvételeken látható, amint az idegenrendészet ügynökei egy, az úttest közepén álló járműhöz lépnek, és felszólítják a volánnál ülő nőt, hogy szálljon ki. Az egyik ügynök megrántja a vezetőoldali ajtó kilincsét, majd amikor az autó megpróbált elindulni, egy másik ügynök közelről tüzet nyitott.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter szerint az ügynök azért lőtt Goodra, mert a nő megpróbálta elgázolni őt. A helyi demokraták szerint ez „baromság”, a nő el akarta hagyni a helyszínt, nem pedig megtámadni az ügynököt. Frey azt mondta, a szövetségi hatóságok úgy csavarják a történetet, mintha az ICE ügynöke önvédelemből lőtte volna arcba áldozatát. „Láttam a videót, így én magam szeretném mindenkivel közölni, hogy egy nagy lószart!” Az idegenrendészetnek azt üzente, „takarodjanak a picsába” Minneapolisból.

Fotó: STEVEN GARCIA/NurPhoto via AFP

Good felesége a helyi médiának azt mondta, azért mentek a helyszínre, hogy támogassák a bevándorlás-ellenőrzési akció által érintett szomszédokat. A Star Tribune azonosította az ügynököt, a 43 éves Jonathan Rosst, akinek tavaly egy másik komoly ügye is volt, akkor „egy eljárás alá vont jármű közel száz méteren keresztül vonszolta magával őt”.

A szerdai eset egy amúgy is pattanásig feszült helyzetben történt, az ICE Minneapolisba rendelése politikai döntés volt, az idegenrendészeti akciót szomáliai bevándorlókra célozták. Az FBI vizsgálatot indított az ügyben, csakhogy a helyi tisztviselők szerint az állami hatóságok nem férhetnek hozzá ehhez.