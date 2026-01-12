A megismételt elsőfokú eljárásban a bíróság a Tisza Pártnak adott igazat az Indexszel szemben a kamu Tisza-adótervek ügyében

A Fővárosi Törvényszék a megismételt elsőfokú eljárásban ítéletet hozott az Index 2025. augusztus 26-i cikkével kapcsolatban – jelentette be a Tisza Párt.
A Tisza még szeptemberben perelte be az Indexet, miután a párt – nem létező – gazdasági kabinetjének tulajdonítottak egy szja-emelésről szóló, hamisított dokumentumot. A bíróság első fokon 2025 szeptemberében azt mondta ki, hogy a lapnak nem kell helyreigazítást közölnie, hiszen csak véleményt közöltek, de az az ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla decemberben másodfokon megsemmisítette, új eljárásra kötelezve a törvényszéket.
A megismételt elsőfokú eljárás eredményeként most a következő helyreigazítás közzétételére kötelezték az Indexet: „Az Index.hu a 2025. augusztus 26-i cikkében valótlanul állította, hogy a cikk mellékletében szereplő feljegyzést a Tisza Párt gazdasági kabinetje a Tisza Párt vezetői részére készítette, és ezzel azt a hamis látszatot keltette, hogy a TISZA Párt brutális SZJA emelésre készül. A bíróság az Indexet a valóság közlésére is kötelezte, amely szerint a nem a TISZA Párt vezetői részére készült feljegyzésből nem lehet következtetéseket levonni a TISZA Párt SZJA terveire és a TISZA Párt hivatalos SZJA tervei a magyartisza.hu oldalon érhetők el.”
Az ítéletről az Index többek között így számolt be: „A kialakult helyzet számunkra nehezen értelmezhető. Különösen annak fényében, hogy ugyanaz a bíró járt el az ügyben, aki a korábbi elsőfokú eljárásban – tanú meghallgatása nélkül – az Indexnek adott igazat, majd néhány hónappal később, tanúvallomás birtokában, ettől gyökeresen eltérő döntést hozott. Az eljárás menetéből és az ítéletből az a benyomás alakult ki bennünk, hogy az ítélet tartalmi koncepciója már a tárgyalást megelőzően kialakult.”
Hiába tekintett véleményként a cikkre az Index, a kormány erre és tiszás nyilatkozatokra építette a nemzeti konzultációt. A cikket szemléző Ripostot és Mandinert viszont egy másik bíróság helyreigazításra kötelezte. Az Index később újabb állítólagos tiszás megszorítócsomaggal állt elő, amiről hamar kiderült, hogy teljesen kamu.
Az Ítélőtábla új eljárásra kötelezte az első fokon eljáró bíróságot.
A kormányközeli lap azzal érvelt, hogy ők nem a Tisza Pártról írtak, hanem a párt Gazdasági Kabinetjének terveiről. A fejléc és aláírás nélküli A4-es lapra hivatkozva indult a hetek óta tartó kormányzati kampány a Tisza ellen.
Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.