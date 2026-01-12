A nagy honvédő háború le: nyomva

Fagyos, jó reggelt! Ez a 444 reggeli hírlevele, benne a hétvége fontosabb anyagaival. (A különböző hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
41 helyen állít új jelöltet a Fidesz (kétszer annyi nőt, mint a legutóbbi választáson, de így is messze elmaradva a Tisza Párttól), Kövér László pedig Peter Magyarként emlegette a Tisza elnökét. (Magyar Péter erre azt mondta, hogy sosem fogja megkérdőjelezni a kormánypárti politikusok magyarságát.) Itt egy becslés az egyéni körzetek várható eredményeiről. Magyar Péterék lefoglalták a biztosvalasztas.hu-t, öt milliárdért készek eladni a Fidesznek, aminél Orbán Viktor szerint csak a Fidesz jobb.
A héten szinte minden politikus felcsapott rendkívüli hómunkásnak, mi pedig összeválogattuk, hogy Magyar Péter, Orbán Viktor és Lázár János műszőrme kabátja mellett, milyen top politikusi pillanatok voltak a hóban.
Magyarországon száz emberből 91-92 saját tulajdonú lakásban él, a németeknél 50 százalék alatti ez az arány: az elmúlt húsz évben olyan európai országokban is nőtt a lakást bérlők aránya, mint Ausztria, Dánia vagy Luxemburg – német és lengyel példákkal mutatjuk meg, mi kellene egy jól működő bérlakáspiachoz.
Kezdenek túlterhelődni a kórházak Iránban, van olyan kórház, ahol nincs elég sebész a sebesült tüntetők ellátására. A hatóságok továbbra is blokkolják az internetet, az iráni hadsereg pedig bejelentette: fel fog lépni a tüntetők ellen a stratégiai infrastruktúra és a közvagyon védelmében. Donald Trumpot tájékoztatták az Irán elleni csapás lehetőségeiről, Irán megtorlással fenyeget.
Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal az USA-val, és vizsgálja a Donyec-medencei gazdasági övezetről szóló amerikai javaslatot, közben fűtetlen lakásokban fagyoskodnak a kijeviek, miután az orosz támadások miatt a csőd szélére sodródott a közműhálózat. Egyébként már hosszabb az eredetileg pár naposra tervezett orosz invázió Ukrajnában, mint a szovjetek nagy honvédő háborúja.
Fejre állt a papírforma a Championshipben, de lejjebb is sok a meglepetés a Football League-ben féltávnál. Ki gondolta például, hogy az év Frank Lampard megdicsőüléséről szól majd?
Kedd hajnalban akár mínusz 18 Celsius-fok is lehet.
A nagyhatalmak játszmái közé szorult kis országok mozgástere szűkül. Akármennyire nem értenek egyet a politikai vezetőink, osztozunk Közép-Európa és a keleti határ sorsában.
A Fidesz kongresszusán kiderült, már nem elég egy ember, mindenkinek kettőt kell magával vinnie.
A Telex kiszámolta, hogy a Fidesz most bemutatott jelöltjei között 14 nő van, ami kevesebb, mint az Attilák és a Gáborok száma együttvéve.
Szlovákiában börtön jár annak, aki megkérdőjelezi a magyarok kollektív bűnösségét, egész Európában példátlan Ficóék törvénye. Kisebbségben két „patrióta” között: Orosz Örs és Fiala-Butora János a Beneš-dekrétumokról és az Orbán-kormány hallgatásáról.
„Űrkutató nemzet”, írta a fotókat közzétevő Hadházy Ákos.
A hótakarós napok száma pedig még ennél is drasztikusabban.
További három személlyel szemben garázdaság miatt még folyik az eljárás.
A volt miniszter a Fidesz kongresszusára tartva jelentkezett be úgy, ahogy azt bármelyik édesanya elvárná egy kiránduló általános iskolástól.
A 24.hu egy repülési szakoldalon frissen közzétett bejelentés alapján írt erről.
Izrael pedig a legmagasabb készültségben van az USA esetleges iráni beavatkozása miatt.
Emellett Zelenszkij személyesen tárgyalna Trumppal további biztonsági garanciákról egy újabb orosz agresszió esetére.
Kijevben a hőmérséklet mínusz 10 foknál is alacsonyabb, és csak még hidegebb lesz.
1418 nap alatt a szovjet hadsereg eljutott egészen Berlinig. Putyin katonái még mindig Pokrovszkért harcolnak, ami negyven km-re van a 2022-es kiindulási ponttól.
Többé ugyanis nem kap sem olajat, sem pénzt Venezuelától.
Közben az Egyesült Államok felszólította a Venezuelában élő állampolgárait, hogy azonnal hagyják el az országot.
Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek egy évtizede még szövetségesként léptek fel, mostanra azonban Jementől Szudánon át egyre több konfliktusban kerülnek az ellentétes oldalra. Az év végén megvolt az első közvetlenebb konfliktus is a két ország között, akiknek versengése az egész régió sorsára hatással lehet.
Az őrizetbe vett személyeket később szabadon engedték.
A futball legnagyobb múltú kupasorozatában az amatőr Macclesfield FC 2-1-re verte a Crystal Palace-t.
A tulaj Rob Smethurst megígérte a csapatának, hogy a szezon végén elviszi őket Ibizára bulizni.