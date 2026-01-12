A nagy honvédő háború le: nyomva

Fagyos, jó reggelt! Ez a 444 reggeli hírlevele, benne a hétvége fontosabb anyagaival. (A különböző hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

BELFÖLD

41 helyen állít új jelöltet a Fidesz (kétszer annyi nőt, mint a legutóbbi választáson, de így is messze elmaradva a Tisza Párttól), Kövér László pedig Peter Magyarként emlegette a Tisza elnökét. (Magyar Péter erre azt mondta, hogy sosem fogja megkérdőjelezni a kormánypárti politikusok magyarságát.) Itt egy becslés az egyéni körzetek várható eredményeiről. Magyar Péterék lefoglalták a biztosvalasztas.hu-t, öt milliárdért készek eladni a Fidesznek, aminél Orbán Viktor szerint csak a Fidesz jobb.

Fotó: Németh Dániel/444

A héten szinte minden politikus felcsapott rendkívüli hómunkásnak, mi pedig összeválogattuk, hogy Magyar Péter, Orbán Viktor és Lázár János műszőrme kabátja mellett, milyen top politikusi pillanatok voltak a hóban.

Magyarországon száz emberből 91-92 saját tulajdonú lakásban él, a németeknél 50 százalék alatti ez az arány: az elmúlt húsz évben olyan európai országokban is nőtt a lakást bérlők aránya, mint Ausztria, Dánia vagy Luxemburg – német és lengyel példákkal mutatjuk meg, mi kellene egy jól működő bérlakáspiachoz.

A magukat feljelentő Orosz Örs és Fiala-Butora János beszélt a 444-nek a Beneš-dekrétumokról és az Orbán-kormány hallgatásáról.

A MÁV-nak fél év alatt nem sikerült felújítani a kiskunfélegyházi vasútállomás vécéit, mobilbudik vannak, kézmosási lehetőség nincs.

Átlagosan 11 nappal csökkent a havas napok száma Magyarországon 1980 óta, a hótakarós napok száma pedig még ennél is drasztikusabban.

Pénzbírságot kapott négy Hadházy-szimpatizáns a Ferenciek terén történt szeptemberi templomi incidens miatt.

Ha valaki, hát Süli János biztosan megértette Orbán újmédiás elvárásait.

A Mészáros házaspár tovább nyaral.

KÜLFÖLD

Kezdenek túlterhelődni a kórházak Iránban, van olyan kórház, ahol nincs elég sebész a sebesült tüntetők ellátására. A hatóságok továbbra is blokkolják az internetet, az iráni hadsereg pedig bejelentette: fel fog lépni a tüntetők ellen a stratégiai infrastruktúra és a közvagyon védelmében. Donald Trumpot tájékoztatták az Irán elleni csapás lehetőségeiről, Irán megtorlással fenyeget.

Fotó: ROUZBEH FOULADI/Middle East Images via AFP

Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal az USA-val, és vizsgálja a Donyec-medencei gazdasági övezetről szóló amerikai javaslatot, közben fűtetlen lakásokban fagyoskodnak a kijeviek, miután az orosz támadások miatt a csőd szélére sodródott a közműhálózat. Egyébként már hosszabb az eredetileg pár naposra tervezett orosz invázió Ukrajnában, mint a szovjetek nagy honvédő háborúja.

Már Kubát figyelmezteti Donald Trump: kössön megállapodást Washingtonnal, „mielőtt túl késő nem lesz”.

„Jól vagyunk, harcosok vagyunk” – üzente a börtönből Nicolás Maduro.

Közel-keleti hidegháborúval fenyeget a két rettentő gazdag olajmonarchia egyre nyíltabb rivalizálása.

Újabb tüntetések voltak Minneapolisban az ICE ellen, 30 embert letartóztattak, egy rendőr könnyebben megsérült.

SPORT

Fejre állt a papírforma a Championshipben, de lejjebb is sok a meglepetés a Football League-ben féltávnál. Ki gondolta például, hogy az év Frank Lampard megdicsőüléséről szól majd?

Fotó: MI NEWS/NurPhoto via AFP