A Real Madrid menesztette Xabi Alonsót

Xabi Alonso mindössze nyolc hónap után távozott a Real Madrid edzői posztjáról. A 44 éves szakember, aki a Bayer Leverkusentől érkezett a nyáron, közös megegyezéssel távozott a La Liga óriásklubtól.

Alonso távozását már hetek óta rebesgették, a klub végül hétfőn, a vasárnapi Szuperkupa döntőben elszenvedett vereséget követően jelentette be a hírt. Alonso utódja Alvaro Arbeloa, a korábbi védő, a tartalékcsapat eddigi vezetőedzője lesz.

A Real Madrid novemberben és decemberben mély hullámvölgybe került, amikor az összes versenysorozatban kilenc mérkőzéséből csak hármat nyert meg. Ráadásul a Bernabeu stadionban elszenvedte első bajnoki vereségét a Celta Vigo ellen, majd a Bajnokok Ligájában is hazai pályán kapott ki a Manchester Citytől.

Akkor azonban Alonso még maradt, a mostani vereség viszont már mindenkinek sok volt. Bár az igazgatóság nem hiszi, hogy a helyzetért kizárólag Alonso a felelős, nem elégedettek a csapat imázsával és a legutóbbi eredményekkel. Ezenkívül aggodalomra adott okot, hogy a csapat jelentős része nem jött ki jól a vezetőedzővel és az ő elképzeléseivel. (via The Athletic)