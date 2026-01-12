A szlovák elnök szerint sértő, hogy Magyar Péter a nyílt levelében Felvidéknek nevezi Szlovákiát

Peter Pellegrini, Szlovákia elnöke vasárnap egy tévéműsorban reagált Magyar Péternek a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos szlovák jogszabály visszavonását kérő nyílt levelére:

Szlovákia köztársasági elnökeként megmondom nyíltan: sértés számomra, hogy a leendő, lehetséges magyar miniszterelnök levelet ír – nem nekem, hanem a kormányfőnek –, Szlovákiát pedig Felvidéknek nevezi. Nem hiszem, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy lenyugtassuk a kedélyeket, mert mi még mindig Szlovákia vagyunk. Szlovák Köztársaság, nem pedig Felvidék. Abban a levélben is megmutatják, hogy mennyire tisztelnek bennünket

– idézi Pellegrinit a Paraméter, amely arra is kitér, hogy Magyar Péter a levelében csupán egyszer használja a Felvidék szót, mégpedig „felvidéki magyarok” kontextusban, a teljes mondat pedig így hangzik: „Nem születhetnek provokatív, a jogállam és a demokrácia alapjait kikezdő törvények, amelyeket a felvidéki magyarok nyílt fenyegetésként élnek meg”.

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök Fotó: JOE KLAMAR/AFP

Orbán Viktor egyébként rendszeresen Felvidékként hivatkozik Szlovákiára: mindjárt az idén januári sajtótájékoztatóján, vagy tavaly októberben a Magyar Állandó Értekezleten mondott beszédében, és szintén októberben a Transzilván YouTube-csatornának adott nyilatkozatában is.

Magyar a Beneš -dekrétumokkal kapcsolatos véleménynyilvánítást kriminalizáló szlovák jogszabály-módosítás ügyében fogalmazott nyílt levelet Robert Ficónak. A Tisza-elnök szerint „egy demokratikus jogállamban történelmi tények kimondása és megvitatása nem lehet bűncselekmény”, ezért forszírozza, hogy a szlovák kormányfő kezdeményezze a szóban forgó módosítás visszavonását, és „nyisson teret a párbeszédnek, amely a békés együttélés alapja lehet”. (via Paraméter)