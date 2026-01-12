Az anyja temetésén lőtték agyon a korzikai szeparatisták volt vezetőjét

Agyonlőtték Alain Orsonit, a korzikai szeparatisták volt vezetőjét Vero kistelepülésen, az anyja temetésén – közölte a rendőrség és az ügyészség.

Nicolas Septe ügyész szerint a 71 éves férfival egyetlen, távolról leadott lövéssel végeztek. Az ügyben bűnszövetségben elkövetett gyilkosság miatt indított nyomozást.

Orsoni, aki régebben az AC Ajaccio labdarúgóklub elnöke is volt, 2008-ban már túlélt egy merényletet. A testvérét, Guyt 1983-ban gyilkolták meg.

Alain Orsoni az Ajaccio elnökeként a Francois-Coty Stadionban 2022. május 14-én. Fotó: Pascal Pochard-Casabianca/AFP

A Le Parisien szerint a Korzikai Nemzeti Felszabadítási Frontnál (FLNC) töltött évei után a sziget önrendelkezéséért küzdő saját mozgalmat alapított, de az ellenfelei szerint az inkább volt „mozgalom az ügyletekért”. Orsoni később Floridában, Spanyolországban és Nicaraguában élt, ahol egyebek között a szerencsejáték-ágazatban tevékenykedett.

A temetés kb. 50 résztvevőjének a helyi lapok szerint pszichológiai támogatást kellett nyújtani a sziget fővárosának, Ajacciónak a kórházában. (MTI)