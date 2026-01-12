Az izraeli kormánypárt gyorsított eljárásban megszüntetné azt a bűncselekményt, amivel Netanjahut vádolják

Az izraeli kormánykoalíció politikusai megpróbálják kitörölni a büntető törvénykönyvből a hivatalos személy által elkövetett csalás és visszaélés bűncselekményét, melyekkel Benjámin Netanjahu miniszterelnököt a korrupciós perében vádolják. A törvényt mások mellett Szimha Rotman, az alkotmányozó bizottság elnöke és Ofir Kac, a koalíció elnöke terjeszti be. A politikusok szerint ez az egyébként 1977 óta meglévő szabályozás lehetőséget ad a politikusok zaklatására”.

Benjamin Netanjahu Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK/NurPhoto via AFP

A kormánypárti képviselők gyorsított eljárásban akarják átverni a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a hivatalos személy által elkövetett csalás és visszaélés bűncselekményét. Mindezt egy olyan évben, amikor általános parlamenti választások lesznek az országban. A kormánypárti politikusok már a jövő héten a törvényhozási miniszteri bizottság elé viszik a javaslatot, amit azzal indokoltak, hogy véget akarnak vetni „a büntetőjogi homálynak”. A jogszabály indokolásában úgy fogalmaztak: „a hivatali visszaélés homályos tényállását éles kritikák érték jogi szakértők részéről a politikai spektrum minden oldaláról, mivel óriási hatalmat ad az ügyészségnek és a végrehajtó szerveknek, és teret enged a szelektív és elfogult jogérvényesítésnek”.

A törvényjavaslatot élesen bírálta az ellenzék. Az ellenzéki vezető, a Van jövő párt elnöke, Jaír Lapid azt mondta, hogy harcolni fog minden kísérlettel szemben, amely Izraelt korrupt és nem demokratikus állammá akarja tenni. „Harcolni fogunk ez ellen az őrület ellen a kneszetben, az utcákon és a bíróságokon, és meg fogjuk állítani. Ez nem reform, hanem teljes körű puccs, amely Izraelt egy bukott, elmaradott harmadik világbeli állammá teszi” – nyilatkozta Lapid.

Efrat Rajten, a Munkapárt-Demokraták frakcióvezetője pedig azt mondta: „a csalás és hivatali visszaélés eltörlésére tett kísérlet nem kevesebb, mint merénylet a jogállam ellen. Egy erkölcs és szégyen nélküli koalíció átírja a szabályokat, hogy kimentse Netanjahut az igazságszolgáltatás elől (...) Izrael nem válhat a hatalmi korrupció és a szökésben lévő bűnözők menedékévé”.