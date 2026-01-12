Az oroszok most azt állítják, egy repülőgépjavító üzem kiiktatásához kellett az Oresnyik

Oroszország védelmi minisztériuma hétfőn közölte, hogy a múlt pénteki, hiperszonikus Oresnyik rakétával végrehajtott csapás célpontja egy ukrán repülőgép-javító üzem volt, amely a támadás következtében működésképtelenné vált.

Ukrajna és európai támogatói pénteken elítélték az orosz rakétacsapást, amely szerintük a Nyugat megfélemlítését szolgálta egy olyan héten, amikor európai országok katonák küldését ajánlották fel egy esetleges, háború utáni ukrajnai kontingens létrehozására.

A képen a Lvivnél becsapódott Oresnyik után maradt töredék
Fotó: HANDOUT/AFP

Ez mindössze a második alkalom volt a háború során, hogy Oroszország bevetett egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát. Egy ukrán tisztviselő a Reutersnek elmondta: a nukleáris fegyver hordozására is képes rakétát gyakorló robbanófejekkel szerelték fel, és az egy állami vállalathoz tartozó, a lengyel határ közelében fekvő Lvivben egy műhelyt rongált meg. Azt azonban sehol se erősítik meg, hogy az eltalált üzem működésképtelenné vált volna.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a csapás következtében megbénult a Lviv Állami Repülőgép-javító Üzem, miután a rakéta gyártócsarnokokat és raktárakat talált el. „Ez a vállalat az ukrán fegyveres erők repülőeszközeinek javítását és karbantartását végezte, beleértve a nyugati országok által átadott F–16-os és MiG–29-es repülőgépeket is” – közölte a minisztérium, mely szerint a cég hosszú és közepes hatótávolságú támadó drónokat is gyártott, amelyeket oroszországi területen, mélyen az ország belsejében fekvő célpontok elleni csapásokra használtak.

Oroszország pénteken még azt állította, hogy a rakétacsapás válasz volt egy ukrán támadásra, amely december végén Vlagyimir Putyin elnök egyik észak-oroszországi rezidenciáját érte. Kijev tagadta, hogy ilyen támadást hajtott volna végre. Az Oresnyikről bővebben itt olvashatnak. (via Reuters)

