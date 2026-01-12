Az oroszoknak az év utolsó napjaiban elutalt 80 milliárd forint miatt feljelentést tett Paks 2 ügyében Tordai Bence

Különösen nagy vagyoni hátrány okozó hűtlen kezelés miatt tett feljelentést Tordai Bence hétfőn a Paks 2 atomerőmű finanszírozásának egy decemberi fejleménye miatt. A 24.hu írta meg néhány napja, hogy az erőmű beruházására létrehozott Paks II Atomerőmű Zrt.-ben decemberben egy úgynevezett ázsiós tőkeemeléssel közel 80 milliárd forint értékben tőkét emelt a magyar állam (a tőkeemelés pontos értéke 79 633 739 milliárd forint volt).

Csakhogy, idézi fel Tordai, az Európai Bíróság szeptember 11-én jogerősen megsemmisítette az Európai Bizottságnak a paksi atomerőmű-bővítés állami támogatására kiadott engedélyét. Noha a döntés a beruházás folytatását nem tiltotta meg, az állami támogatással megvalósuló finanszírozás jóváhagyása semmis lett. Magyarán: tavaly szeptember óta „további állami támogatás jogszerűen nem folyósítható” – érvel Tordai, aki szerint ezzel ment szembe a kormány a decemberi tőkeemeléssel, illetve azzal, hogy a pénzt az állami cég tovább is utalta az orosz fővállalkozónak, az Atomsztrojexport JSC-nek.

Az ügyletet az év utolsó napjaiban bonyolították le. ”A KKM részéről a pénzügyi teljesítésre 2025. december 27-ig került sor, a döntést Magyar Levente miniszterhelyettes írta alá, és a Nemzetgazdasági Minisztérium, vagyis Nagy Márton miniszter jóváhagyásával történt meg a tranzakció” – írta Tordai, aki a Fővárosi Főügyészségnek címzett feljelentésben úgy fogalmazott: „a közpénz ezzel kikerült az állam ellenőrzése alól, és egy olyan projektbe fektették, amelynek megvalósulása bizonytalanná vált”. A képviselő szerint ezért „borítékolható, hogy az uniós jog megsértése miatt a pénzt előbb-utóbb (kamatostul!) vissza kéne tenni az államkasszába”. Csakhogy, teszi hozzá, ezt már nem lehet megcsinálni, „hiszen a Paks II. Zrt. már továbbította az összeget az orosz fővállalkozónak”.