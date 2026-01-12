Forrás

Borízű hang #252, VI. évfolyam, Zúzoros 10.: You are a donkey, Mister Kozso! [rövid verzió]

podcast
Ünnepélyesen hatodik évfolyamába lép minden túlzás nélkül meghatározó jelentőségűnek nevezhető műsorunk. 2026-ban is maradjanak velünk! Vagy menjenek máshova.

  • 00:22 Bemutatjuk új asztalunk. Zúzoros, 6. évfolyam. Bookaccio, a firenzei könyvkereskedő.
  • 04:20 Venezuelai szóviccek. Maduro táncol. A diktátor melegítője. A 444 másik podcastja Venezueláról. Aló Presidente! Putyin tévéműsora. You are a donkey, Mister Danger! Chávez kénszagot érez az ENSZ-ben.
  • 08:43 Kezd sok lenni Venezuelából. Hugo Chávez, Kuba és Kádár eredményei. A csónakmotort az indiánoknak program.
  • 12:37 A magyar gazdaság maduroizálódása. A GDP/fő mutató problémái. Lula nehéz gyermekkora. Bezzeg Brazíliában a Bolsa Família! Bede Márton korábbi cikkei Venezueláról: 2003, 2013. Kuba kilátásai.
  • 17:48 Autósüldözés Amerikában, két golyóval a fejbe. ICE a South Parkban. Egy egészséges társadalomban mersz ordibálni a rendőrrel.
  • 23:07 A magyar rendőr legalább elnézést kért a japán nő halála után. Diosdado Cabello békeügyi miniszter.
  • 26:42 VV Aurelio és Donald Trump.
  • 28:09 Cirokseprú és kazettatok a hó és jég ellen. Most derül ki, ki nem tud vezetni.
  • 31:56 Hogy tetszett az újévi Mága? Fotók az eseményről. Pataky Attila, az üzleti zseni.
  • 35:10 Winkler Róbert, Kozso és a Shygys. A Taboo együttes. Az említett Magyar Narancs-cikk, sajnos képek nélkül. Kozso siránkozása és az összeállt Shygys klipje. A Zöld Teknős legendája.
  • 43:02 Kozsó a dorogi bányásznapon.
  • 44:02 Uj Péter küzdelme a torx-csavarral. A BMW saját csavarja.
  • 46:10 Uj Péter életében először nem tud nyomtatódrivert installálni. Skodaindítás télen. A Comet browser zenélni kezd.
Kapcsolódó cikkek
Podcast

Borízű hang #252 [H], VI. évfolyam, Zúzoros 10.: You are a donkey, Mister Kozso!

Kozso-szakértőnk, a művész pályáját évtizedek óta követő Winkler Róbert a Shygys-botrányról. Táncos lábú Maduro és az imperialista inuitok. A fél méterről leadott fejlövés, mint legitim rendvédelmi intézkedés az ádáz költőnővel szemben.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Trump venezuelai akciója is mutatja, hogy a történelem visszatért

Hosszú listája van az Egyesült Államok latin-amerikai beavatkozásainak, de még amerikai mércével is szokatlan volt az a katonai művelet, amit most végrehajtottak. Erről beszélgettünk Tábor Áronnal, az ELTE Amerika-szakértő oktatójával és Bede Mártonnal, a 444 újságírójával.

plankog, Takács Lili, Bede Márton, Botos Tamás, Tábor Áron
külföld

Chávez

Nem töltöttem elég időt Venezuelában ahhoz, hogy alaposan körbejárjam a Chávez-kérdést. Nem interjúvoltam meg kormánytisztségviselőket és prominens ellenzékieket, nem beszéltem a nemzetközi think tankek Latin-Amerika-specialistáival és nem ástam magam bele a venezuelai gazdasági adatokba. Sem a hivatalosakba, sem a valóságosakba. Ilyesmit akkor sem tettem volna, ha semmi jobb dolgom nincs. Viszont Latin-Amerikában mindenkinek van véleménye Chávezről, és most már elég ideje vagyok itt ahhoz, hogy nekem is legyen. A Chávezről alkotott vélemény pedig minden esetben egyben Latin-Amerika jelenéről és közelmúltjáról alkotott vélemény, és így van ez az én esetemben is.Chávezről szinte csak két vélemény létezik. Nemcsak a latin-amerikaiak, hanem a világ ilyesmi iránt érdeklődő része is vagy azt gondolja, hogy Chávez kommunista diktátor, vagy azt, hogy a megváltó, a fennálló kapitalista elnyomás és a Nagy Amerikai Sátán sikeres kihívója. Természetesen mindkét tábor totális tévedésben él. Kommunista diktátorok a világon már sehol sincsenek, még Észak-Koreát is egyszerűbb teokráciaként jellemezni, mint marxista-leninista államként. A tudomány mai állása szerint pedig a kapitalista világrendnek sikeres kihívói nemcsak ma nincsenek, de a belátható jövőben garantáltan nem is lesznek.

Bede Márton

Már amúgy is pattanásig feszült helyzetben lőtt agyon egy nőt az amerikai idegenrendészet embere Minneapolisban

Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az ICE ügynöke közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, a helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.

Benics Márk
külföld