Budapesten tartott közös sajtótájékoztatót Szijjártó és az antiszemita nézeteket valló litván Remigijus Žemaitaitis

„Egyedül a patrióta pártok erősödése jelenthet reményt Európa számára egy békésebb és jobb jövő tekintetében” – közölte Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn Budapesten, amikor közös sajtótájékoztatót tartott a litván Remigijus Žemaitaitisszal, a Nemunas Hajnala litván párt elnökével.

Szijjártó Péter és Remigijus Žemaitaitis, a litván szélsőjobb vezére egy korábbi találkozójuk alkalmával Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Žemaitaitis azután alapította meg a leginkább radikális jobboldali, populista jelzőkkel illetett pártját 2024-ben, hogy kitették az addigi jobbközép pártjából. Kénytelen volt lemondani a képviselői helyéről is, az alkotmánybíróság ugyanis megállapította, hogy a rendszeres antiszemita kirohanásaival és a gyűlöletbeszéddel megszegte parlamenti esküjét és Litvánia alkotmányát.

Szijjártó egyébként két nappal azután tartott az antiszemita nézeteket valló Žemaitaitisszal közös sajtótájékoztatót, hogy Orbán Viktor a hétvégén közölte, Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, és a zsidó közösségi itt biztonságban van.

Szijjártó köszönetet mondott Zemaitaitisnek, „amiért a nemzetközi politikai vitákban többször is kiállt Magyarország mellett, amikor a kormány méltatlan támadásoknak vagy rágalmaknak volt kitéve”.

Sőt, a közlemény szerint még azt is „kiemelte, hogy mára új világpolitikai korszak köszöntött be, és ennek alapját egy nagy globális patrióta forradalom adja, amely Budapestről indult és Washingtonban kapott mindent elsöprő lendületet”.

„Ebben az új világrendben Európa láthatóan nem találja a saját helyét, Brüsszel pedig teljes mértékben elszigetelődött, így az Európai Unió elveszítette a meghatározó szerepét mind a globális politikában, mind a világgazdasági rendszerben. Ebben változást csak egy nagy európai patrióta fordulat hozhat, és jó hír, hogy ez a nagy európai patrióta fordulat megkezdődött. A patrióta pártok egyértelműen erősödnek Európában, választásokat nyernek, kormányra kerülnek, és ez a jelenség, vagyis a patrióta pártok erősödése jelenti a reményt Európa számára egy békésebb és jobb jövő tekintetében” – mondta Szijjártó Péter.

Magyarország külügyminisztere ezután felmondta a kötelezőket is: „...mi, patrióták, a háború helyett békét akarunk, katonák Ukrajnába küldése helyett béketárgyalásokat akarunk, a migránsok helyett biztonságot akarunk, genderőrület helyett pedig a családokat támogatjuk.”