Donald Trump már Venezuela ideiglenes elnökeként hivatkozik magára

Donald Trump amerikai elnök a saját közösségi oldalára, vagyis a Truth Socialre posztolt egy fotót, ami a Wikipedia-oldalának egy átirata, ezen pedig arcképe alatt nemcsak az olvasható, hogy ő az Egyesült Államok 45. és 47. elnöke, hanem hogy 2026 januárja óta egyben ő Venezuela ideiglenes elnöke is.

Fotó: Truth Social/Donald Trump

2026. január 3-án éjjel az Egyesült Államok elrabolta az elnöki palotából Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akiket aztán egy New York-i fogvatartási központba szállítottak. A venezuelai elnököt azzal vádolják, hogy ő felügyelte az állam által támogatott kokainkereskedelmi hálózatot, emellett narkoterrorizmussal és további összeesküvésekkel vádolják. Maduro ártatlannak vallotta magát. Időközben beiktatták Venezuelában az ideiglenes elnököt, Delcy Rodríguezt, de Donald Trump nem sokkal később már közölte, arra számít, hogy az Egyesült Államok évekig irányítja majd Venezuelát. Közben az amerikai szenátus egyébként megszavazta a törvényjavaslatot, ami kötelezné Trumpot, hogy kérje a kongresszus jóváhagyását, mielőtt bármilyen újabb katonai akciót hajtana végre Venezuelában