Hajdú Péter azon kesergett a műsorában Bohár Dánielnek, hogy az ember már fél hordani „egy-egy márkásabb ruhadarabot”

Az egyik legrutinosabb Orbán-propagandista, a megafonos Bohár Dániel volt Hajdú „a platform adta keretek nem tették ezt lehetővé” Péter vendége a Frizbi legutóbbi adásában. A bő egyórás műsor, vessen meg, könyörgök: köpjön le, elkerülte a figyelmemet, csak Hadházy Ákos posztjából értesültem róla, és ennek köszönhetően arról, hogy vezérfonal volt benne a kölcsönös panaszkodás.

Bohár, mint a műsor címéből is kiderül, többek között azon kesergett, hogy több száz gyűlölködő telefont kap. Hajdú Péter pedig azon, hogy az ember most már „félve vesz fel egy-egy márkásabb ruhadarabot”, mert szó éri a ház elejét. Itt nevesítette is a független képviselőt, aki előszeretettel számol be arról, ha valamelyik NER-celeben egy kisebb magyarországi járás éves GDP-jével felérő ruhadarab vagy kiegészítő bukkan fel. Azt mondta, még óra sincs rajta, nehogy Hadházy úr megírja, hogy milyen órája van.

Sajnos Hajdú nem a legélesebb kés a puritán milliomosok fiókjában: a videó első másodperceiben ugyanis még rajta van az órája. Túl magas labda volt ez Hadházynak, aki azonnal utána is járt, hogy egy közel öt és félmillió forintos Rolex az, amit Hajdú „ma nem menő fideszesnek lenni, de tiszásnak sem” Péter szégyell viselni. A képviselő szerint „azért két jó hír van a videóban: 1) egyrészt ezek szerint az állampárt propagandaosztálya azt méri, hogy zavarja az embereket az eszement fideszes luxi 2) én meg örülök, ha ez zavarja Hajdút és Bohárt”, és hozzáteszi: nem a gazdagság a baj, hanem az a fajta kérkedő gazdagság, aminek forrása „a hatalomhoz dörgölőzés, vagy éppen rokoni kapcsolat”.