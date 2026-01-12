Halálra fagyott egy biztonsági őr, aki mínusz 12 fokban őrizte az olaszországi téli olimpia helyszínét

A hatóságok is megerősítették, hogy a fagyos éjszakai műszakja közben meghalt egy őr a 2026-os téli olimpia egyik helyszínének közelében, a Cortina d'Ampezzo hegyvidéki üdülőhelyen található építkezésen.

Matteo Salvini teljes körű vizsgálatot követelt az 55 éves biztonsági őr halálának körülményeiről. Az olasz sajtó úgy tudja, a férfi csütörtökön halt meg, szolgálat közben, amikor éjjel mínusz 12 fok volt.

A milánói-cortinai téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik meg, Cortina a curling, a szánkózás és a női alpesi síelés versenyhelyszíne lesz. A megnyitó ünnepséget a San Siro futballstadionban tartják, ahol fellép Mariah Carey és Andrea Bocelli is. (Guardian)