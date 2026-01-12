Kész az új KRESZ, 100 kínai motorvonatot vennénk, 2x3 sáv megy majd a reptérre - Közlekedésinfót tart Lázár János

Könnyen lehet, hogy az utolsó Közlekedésinfót tartja közlekedési miniszteri minőségében, ezzel indította Lázár János az idei nagy tájékoztatóját. Mint mondta, az új választások után az alkotmány szerint mindenképpen új kormány alakul, így elképzelhető, hogy ebben ő nem lesz már közlekedési miniszter.

Azzal folytatta, hogy ha egy mondatban kell összefoglalni, hogy mi változott meg az ágazatban a minisztersége alatt, az úgy hangzik, hogy

az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek,

mert „nekünk fideszeseknek az ember a legfontosabb, az ember az első”.

Aztán gyorsan adatfelsorolásba csapott át a tájékoztató, a rendkívüli időjárási helyzettel kezdődött,

a Magyar Közút által kezelt 31 ezer km úton 3 ezer munkavállaló, a MÁV-Volánban 12 ezer ember dolgozott pluszban a hóhelyzet és időjárás miatt.

A Közút 50 ezer tonna sót és 2,5 millió liter folyadékot juttatott ki a 31 ezer km általuk kezelt útra.

800 munkagép vett részt a védekezésben, 300 gép van kint az utakon

A MÁV pontossága, „menetrendtartása" a december 23.-január 4. közötti időszak 87 százalékáról január 5. óta az időjárás miatt 65-68 százalékra esett vissza.

Aztán arról beszélt Lázár, hogy a 2025-ös év rekord utazásszámot hozott a MÁV-Volán csoportban, ez 1,1 milliárd utazást jelent, és 25,2 millió bérletet adtak el.

Az új személyszállítási alkotmány alapján 966 településen jobb lett a tömegközlekedés, ennyi településen immár a járási központba minimum napi 3 járat megy, és a járási központból minimum napi 2-szer el lehet érni a megyeközpontba.

Új KRESZ, kitiltott kamionok, késésbiztosítás

Lázár bejelentette, hogy január 20-án vitára bocsátják az új KRESZ-t, bárki elolvashatja, bárki hozzászólhat majd. Jelenleg az ELTE nyelvészei lektorálják a szöveget, hogy egyszerűbb, áttekinthetőbb, közérthetőbb legyen, mint az eddigi, 1975-ös.

A miniszter azt is mondta, hogy megpróbálják a lakóövezeteket kamionmentes övezetekké tenni, ez 5 millió háztartást érint majd.

Arról is beszélt, hogy a MÁV-Volán csoportot illetően két fontos megállapodást kötöttek, az egyiket Budapesttel, a másikat Debrecennel, előbbivel 810 ezer ember olcsóbban közlekedik, a debreceni január 1-től érvényes, és szintén olcsóbbá teszi a tömegközlekedést az ottaniaknak.

A vasút késésbiztosítására 734 milliót fizettek ki fél év alatt az időszakra eső 60 milliárdos jegyárbevételből, ez 1,3 százalék. A menetidőtartás javult, a HÉV-é 99 százalék, a Voláné 95-97, a MÁV-é 2024-ben 75-77 százalék, 2025-ben 81-83 százalék volt. (6 perces és az alatti késés nem számít)

Lázár szerint a tisztaságban is javult a vasút, 36 pályaudvar felújítása folyik 400-ból és a 400 mosdó 80 százalékát felújították, az Intercityken takarítószemélyzet lett.

Kínai vonatok, 2x3 sáv a reptérre

Lázár azt mondta, a MÁV-Volán csoportban a bruttó átlagkereset 710 ezer forint, ez immár a nemzetgazdasági átlag felett van, ilyen még nem volt. Azt mondta, mivel az országos minimálbér 11 százalékkal emelkedik („ez az igazi munkáspárti politika”), így a MÁV-Volánnál is felülvizsgálják a korábbi, 4,7 százalékos emelésről szóló bérmegállapodást. Jövő héten új megállapodás lehet, mondta. Ő nem zárkózik el egy jelentős béremeléstől, akár kétszámjegyű is lehet a különböző juttatásokat beleszámítva, közölte.

Ezután újabb ugrálás következett a különböző témák között, sorra jöttek a bejelentések, adatfelsorolások: