Két 16 éves fiú a benne ülő gyerekkel együtt lopott el egy autót Szombathelyen

Egy járó motorral hagyott gépkocsit loptak el Szombathelyen, amelyben egy ötéves kisfiú is tartózkodott. Két fiatal hirtelen ötlettől vezérelve beült, amikor meglátták az autót, és amikor a kisfiút észrevették a hátsó ülésen, megálltak, kitették a járdára, majd nagy sebességgel távoztak. Mindezt látva egy mögöttük közlekedő autós azonnal a kisfiú segítségére sietett és tárcsázta a segélyhívót. A gyermeket így a kiérkező rendőrök sértetlenül adták át a szülőknek.

Az autótolvajok kocsikázni akartak, de a benzin nem lett volna elég, ezért tankoltak, majd elhagyták a várost. A nyomozók azonban a kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetők útvonalát, és az eltulajdonított gépkocsit Lukácsházán, egy parkolóban találták meg, megrongált állapotban.

A járásokon átívelő történet azonban nem Lukácsházán ért véget, hanem Sárváron, ahol január 10-én igazoltatták a rendőrök azt a fiatalt, akivel szemben a Győri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya körözést bocsátott ki. Átvizsgálásakor nadrágjának zsebében egy Audi slusszkulcsát találták meg a rendőrök. Hamar kiderült, hogy az indítókulcs tulajdonosához az igazoltatott férfinak nincs köze, a nyomozók pedig hamar összefüggést találtak a szombathelyi esettel. A fiatalt gyanúsítottként kihallgatták, társának elszámoltatása jelenleg folyamatban van. A két 16 éves elkövető ellen büntetőeljárás indult. (via Police.hu)