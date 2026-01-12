Kókányolással balesetet okozó buszszerelőket ítéltek el Zalában

Pénzbüntetésre ítéltek két zalaegerszegi szerelőt, amiért szakszerűtlenül javítottak meg egy autóbuszt, aminek az elfolyt olaja több súlyos balesetet is előidézett.

A Zalaegerszegi Törvényszék közlése szerint a két férfi egy zalaegerszegi telephelyen dolgozott, 2024 augusztusában pedig egy busz sebességváltójának olajfolyása miatt egyikőjük a sebességváltóház zárófedelének kiszerelés nélküli hegesztését adta ki feladatul a másiknak.

Mint írják, az elsőrendű vádlott többször felhívta a csoportvezető figyelmét arra, hogy a szakszerű javítást csak az alkatrész kiszerelése után történő megfelelő tisztítás és zsírtalanítás után lehetne végezni, a másodrendű vádlott azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a megrepedt alkatrészt a járműből való kiszerelése nélkül hegesszék meg. Az elsőrendű vádlott ennek megfelelően végezte el a feladatot. A munkálatok befejezése után az elvégzett szakmai ellenőrzéseken a javítás szakszerűtlenségét már nem lehetett megállapítani.

A busz néhány héttel később helyi járatként közlekedett Zalaegerszegen, amikor a hibás javítás miatt az olaj először szivárogni majd folyni kezdett a busz sebességváltó-házából.

Az útra kifolyt nagyobb mennyiségű olaj az esővízzel keveredve nem látszódott azon a lejtős szakaszon, ahol aztán fél órán belül három baleset is történt, a balesetekben pedig két ember nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Zalaegerszegi Járásbíróság a vádlottakkal szemben jogerős büntetővégzést hozott, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt ítélték el őket: az elsőrendű vádlottat 210 ezer, a másodrendű vádlottat 540 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. (MTI)