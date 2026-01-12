Lázár szerint vannak a Fideszben, akik félnek

video
  • Könnyen lehet, hogy utolsó közlekedésinfóját tartotta Lázár János.
  • Megkérdeztük, miért érezte fontosnak elmondani a Fidesz-kongresszuson, hogy párttársai szedjék össze magukat.
