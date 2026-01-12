Megvolt az exfradista Varga Barnabás első meccse az AEK Athénban, épp véget ért a csapat tízmeccses nyerősorozata

Vasárnap az Arisz Szaloniki otthonában lépett pályára az AEK, amely a téli átigazolási szezonban vette meg a Fraditól 4,5 millió euróért a válogatott csatárt. Varga a meccs 66. percében állt be, a statisztikák szerint volt öt labdaérintése, egy (pontos) passza és hét párharca, amiből hármat megnyert.

Nem úgy, mint a csapat a meccset: noha már a 8. percben vezettek, a hazaiak a 11.-ben egyenlítettek, és maradt is ez az 1-1 a végeredmény; a meccs a statisztikák szerint is kiegyenlített volt, az athéniak a labdabirtoklásban domináltak, de például lövésük és kaput eltaláló lövésük kevesebb volt, mint a szaloniki csapatnak.

A döntetlennel Varga új csapatának egy tízmeccses győzelmi sorozata szakadt meg: az AEK legutóbb november 6-án, az ír Shamrock Rovers elleni hazai Konferencia Liga-meccsen veszített pontokat (az a meccs is 1-1 lett), azóta megnyertek hat bajnokit, egy hazai kupameccset, illetve háromszor győztek a Konferencia Ligában is. A Szuperligának nevezett görög bajnokságot a mostani fordulóig vezették, de a döntetlennel lecsúsztak a 3. helyre, miután az első három fej fej mellett vágtázik: a mostani fordulóban győztes, és így élre állt Olimpiakosznak 39, a PAOK-nak és az AEK-nak 38-38 pontja van.

Varga a leigazolása után először az AEK mezében Fotó: Facebook / AEK Athén



