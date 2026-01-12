Murakeresztúron mínusz 21,7 fok volt hétfő hajnalban

Hétfőre virradóra ismét sok helyen mértek mínusz 15 Celsius-fok alatti értékeket az országban, és a várakozásoknak megfelelően délnyugaton volt a leghidegebb – közölte a HungaroMet Facebookon.

A bejegyzés szerint a Zala megyei Murakeresztúron mínusz 21,7 fokot mértek, a szintén zalai Iklódbördőcén mínusz 20,7 fok volt, a somogyi Főnyeden mínusz 19,7 fokot, Nagykanizsán pedig mínusz 19,0 fokot regisztráltak hétfő hajnalban.

Az Időkép előrejelzése szerint hétfőn napközben is mínuszok lesznek, de legalább sok helyen ki fog sütni a nap, estig pedig sheol sem várható említésre méltó csapadék.

Kedden viszont egy melegfront hoz több helyen is csapadékot: az ország keleti, északkeleti felére és északi tájaira havazást, míg a nyugati, délnyugati felére inkább ónos esőt, fagyott esőt, illetve esőt. A minimum-hőmérséklet -17 és -1 fok között alakul, északkeletről délnyugat felé haladva lesz egyre enyhébb az idő. A maximumok -7 és +6 fok között alakulnak, a Dunántúl délnyugati és déli tájain lesz enyhébb az idő.

Szerdán is lehet még néhol kisebb ónos eső és gyenge eső, ezzel együtt pedig picit enyhül is az idp: hajnalban -15 és 0, napközben az ország nagy részén -5 és +3, délnyugaton 4 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.