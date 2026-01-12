Némi zavar alakult ki a Fidesz kongresszusán arról, jó irány-e az influenszerpolitika

Akinek nem volt elég a Fidesz szombati jelöltállító kongresszusának délután egykor kezdődő, közel ötórás hivatalos műsora, ezért esetleg már délelőtt tíztől a HírTV-n követte a későbbi headlinerekkel tarkított monstre felvezető műsort, néhány nehezen kibékíthető ellentmondás szemet szúrhatott. Egy ilyen konfliktusos háromszög rajzolódott ki a párt hivatalos fiatalítási politikája, Szalay- Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, valamint Kubatov Gábor Fidesz alelnök között. Mindezt pedig megfejelte Boros-Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatójának nyilatkozata.



A megosztó téma - ami pártfegyelem ide, egyirányú kommunikáció oda -, más-más véleményekre sarkallta a HírTV által megszólaltatott minisztert és pártfunkcionáriust: a közösségi média és a politika kapcsolata.

Miközben Orbán Viktor megszólalásáról megszólalására arról beszél, hogy a kiélezett pártverseny a közösségi médiában dőlhet el, emiatt pedig social média képes politikusokra fiatalítanak, Szalay-Bobroviczky Kristóf egy európai békéről és háborúról szóló kérdés után felcsattant:

„Ez nem politikai influenszerek ideje!"

Majd hozzátette: „Itt nem arról van szó, hogy valaki akar valamit mondani. Itt kőkemény, nehéz tények vannak" - mondta.

Ez a gondolat láthatóan a kampányban a mozgósításért felelős Kubatovig nem ért el, ő ugyanis pár blokkal arrébb szintén a HírTV műsorfolyamában arról panaszkodott, hogy a barátait veszíti el azért, mert nem tudnak eléggé influenszerkedni - fakadt ki a párt saját jelöltállítási gyakorlatával kapcsolatban.

„Mi lecseréltük a képviselőjelöltek 40%-át. Azért kellett lecserélni sokukat, kiváló képviselők... [...] De közben megváltozott a megszólalási lehetősége. És próbálkoztunk és segítettünk neki, de ha nem megy, akkor kénytelenek vagyunk lecserélni őt. Mert ha most nem megy, akkor az elkövetkező 4 évben se fog menni." - mondta.

Majd ugyanezzel a határozottsággal söpörte le azt a kérdést is, hogy nem kockázatos-e ismeretlen jelölteket előhúzni? Kubatov szerint egyáltalán nem, és ez megint a közösségi médiának köszönhető.

„Régen úgy volt, hogy három hónap egy jelölt felépítése, most három hét egy jelölt fölépítése. Mert ha ügyes vagy, ha jól csinálod, három hét alatt mindenki abban a körzetben tudja, ki a Fidesz vagy az ellenzék" - szögezte le.

Ez vajon a tiszásokra is vonatkozik vagy ők kivételek az új ökölszabály alól? Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzője ugyanis Kubatov előtti megszólalóként még ezt rótta fel a Fidesz kihívójának:

„A másik oldalon ismeretlen emberek, ismeretlen jelöltek, hétköznapi emberek próbálnak majd az ország képviselői helyet elfoglalni."

Most akkor mi van?