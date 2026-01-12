Öt év börtönre és vagyonelkobzásra ítélték a volt grúz miniszterelnököt, Irakli Garibasvilit

Vádalku keretében ötévi börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték Irakli Garibasvilit, Georgia (Grúzia) korábbi miniszterelnökét pénzmosás miatt, miután a volt politikus elismerte bűnösségét. Garibasvilit tavaly ősszel vették őrizetbe nem sokkal azután, hogy október végén razziát tartottak számos olyan korábbi köztisztviselő és politikus otthonában, akik fontos pozíciót töltöttek be a kaukázusi ország igazságszolgáltatásában vagy biztonsági szolgálataiban.

Irakli Garibasvili 2022. december 28-án Tbilisziben. Fotó: Georgian Presidency/Anadolu Agency via AFP

A nyomozás adatai alapján a volt kormányfőt azzal gyanúsították meg, hogy éveken át illegális jövedelemhez jutott, amit később hamis vagyonnyilatkozatokkal elfedni, az apja nevére történt fiktív autóvásárlásokkal és ingatlanszerzésekkel pedig legalizálni próbált. A rendőrség csaknem 6,5 millió dollárt (2,1 milliárd forint) foglalt le a Garibasvili lakásában tartott házkutatások során. A nyomozás Grigol Liluasvilinek, a hírszerző szolgálatok volt vezetőjének, Otar Partskaladze volt főügyésznek és további volt tisztségviselőknek az érintettségét is feltárta az ügyben.

Irakli Garibasvili – aki 2013 és 2015 között, majd 2021-től 2024-es lemondásáig volt Georgia miniszterelnöke – a korábbi kormányfőként és a kormánypárt legbefolyásosabb tagjaként ismert milliárdosnak, Bidzina Ivanisvilinek az egyik fő bizalmasaként is ismert Grúziában, mivel ő irányította korábban Ivanisvili alapítványát, bankját és zenei kiadóját is.