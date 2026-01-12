Sikkasztás miatt nyomozás indult Kósa Lajos rokonának megrogyott agrárcégénél

Még a múlt év végén kezdett kialakulni a kelet-magyarországi agrárdráma, amelynek főszereplője a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. A céggel szemben büntetőfeljelentések születtek decemberben, ennek nyomán a rendőrség már nyomozást is folytat az ügyben, tudta meg a 444.

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság feljelentés alapján sikkasztás bűntett gyanúja miatt eljárást folytat”

– közölte kérdésünkre a rendőrség. A nyomozás érdekeire tekintettel azonban bővebb tájékoztatást nem adtak, így azt sem közölték, hogy mikor érkezett vagy érkeztek a feljelentés(ek), és mikor kezdődött a nyomozás.

A jelenleg Szilágyi Gábor kizárólagos tulajdonában lévő cég milliárdokkal, sőt egyes hírek szerint tízmilliárdokkal tartozik a gazdáknak. Mint a Telex is írta, a cég meglehetősen szokatlan és furcsa üzletpolitikát folytatott. Olcsóbban kombájnoltak, alacsony áron adták az inputokat, a tőzsdei áraknál drágábban vásároltak és mindenkinél olcsóbban adtak el. Ennek eredménye az lett, hogy egyre több gazdálkodó szerződött velük. Számíthattak arra, hogy gyorsan nő a forgalom majd, a nagy cégméretre tekintettel pedig majd nagy összegek folynak be agrártámogatások címén, de valami mégis megborult.

Bár összesített kárról még nehéz beszélni, nagyjából terményben 50-100 ezer tonnára saccolják annak mértékét, ami forintosítva 3,6-7,2 milliárd közé eshet. Az egyik legnagyobb károsult az UBM Csoport lehet a 24.hu cikke szerint, amely saját nyilvántartásuk alapján több mint 34 ezer tonna mezőgazdasági terményt – árpát, búzát, kukoricát – tárol a Bászna Gabona telephelyein. Ez az átlagárakból kiindulva 2,2–2,5 milliárd forint értékű termény lehet. Ha ennek jelentős része hiányzik, az önmagában milliárdos veszteséget jelenthet. A cég közlése szerint a vezetőség haladéktalanul megteszi a hiányzó készletek pontos mennyiségének, valamint a hiány okainak feltárását célzó lépéseket.

A Bászna Gabonát még 2018-ban hozták létre és sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz, a Fidesz kelet-magyarországi erős emberéhez. Kezdetben 40 százalékban tulajdonos volt Kósa testvére, Kósa Karolina Éva, aki végül 2021-ben szállt ki a cégből, illetve egy cégen keresztül közvetett tulajdonos volt benne Kósa édesanyja is (aki korábban egy sertéstelep tulajdonosaként, valamint a „csengeri örökösnő”, Marika állítólagos megajándékozottjaként is szerepelt a hírekben). A mostani tulajdonos-vezérigazgató Szilágyi Gábor egyébként távoli rokona Kósa Lajosnak.

Szintén a fideszes politikushoz köti a céget, hogy a jogi ügyeit annak a Fiák Istvánnak az ügyvédi társulása intézte, aki Kósa ügyvédjeként dolgozott, illetve az övé volt a 2023-ban recski földomlást okozó andezitbánya. A 2018-ban mindössze 5 milliós tőkével alakult cég egyébként már néhány hónappal később több százmilliós silórendszert kezdett építeni, amit 500 millió forintos állami hitel segített. Amikor a lap most megkereste Kósát, a fideszes politikus annyit mondott: „Ezt a telefonszámot felejtse el, ezen újságíróval még sosem beszéltem, és ezután sem fogok”, majd véget vetett a hívásnak.