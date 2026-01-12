Szívrohamban halt meg a biztonsági őr, aki mínusz 12 fokban őrizte az olaszországi téli olimpia helyszínét

Az AP hírügynökség a milánói-cortinai téli olimpia szervezőinek közlése alapján azt írja, hogy szívrohamban halt meg az az 55 éves olasz biztonsági őr, aki mínusz 12 fokban őrizte az olaszországi téli olimpia egyik helyszínét. Az őr a téli olimpia helyszínéhez közeli Cortina d’Ampezzo síparadicsomban zajló építkezésen dolgozott, és január 8-án éjjel halt meg, amikor mínusz 12 fokot mértek a helyszínen.

Fotó: Alessandro Bremec/NurPhoto via AFP

„Az információink szerint természetes haláleset történt, szívroham volt. A vizsgálat folyamatban van” – mondta a mentőszolgálatokra hivatkozva Andrea Varnier, a Fondazione Milano Cortina 2026 vezérigazgatója az olimpiára felhúzott jégkorongcsarnok átadóján. Még várják a halál konkrét okát kutató vizsgálatok eredményét. Matteo Salvini infrastruktúráért felelős miniszter teljes körű vizsgálatot kért, Cortina vezetése pedig közölte, hogy mélyen megrázta őket az eset.

A milánói-cortinai téli olimpiát február 6. és 22. között tartják, a városban a curling, a szánkózás és a női alpesi síelés versenyeit rendezik majd.