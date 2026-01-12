Szoboszlairól szólt a Barnsley elleni kupameccs első félideje

Tényleg nem túlzás, Szoboszlai Dominik volt a hétfő esti Liverpool–Barnsley FA-kupameccs első félidejének főszereplője: először pozitív, aztán negatív értelemben.

Fotó: PETER POWELL/AFP

A kilencedik percben a magyar középpályás gondolt egyet, és akkora gólt rúgott jó húsz méterről, hogy csak na: nincs kapus a világon, aki azt kivédte volna, és a Barnsley kapusa is tehetetlen volt. Ezzel a parádés góllal vezetett a Liverpool a harmadosztályú ellenfele ellen, majd Frimpong növelte a hazaiak előnyét, és úgy nézett ki, nem lesz miért aggódniuk a Liverpool szurkolóinak.

Aztán Szoboszlai – aki a gólja után is meglepően visszafogottan viselkedett – megint csak gondolt egyet, és a saját tizenhatosán belül sarkazni próbált, de nem jött össze neki, az egykori Liverpool-nevelés Adam Phillips pedig köszönte szépen az ajándékot és szépített.

A szakértők a fejüket fogták a stúdióban, annyira érthetetlen volt az addig remekül játszó Szoboszlai hibája, amivel csak felhozta az addig alárendelt szerepet játszó Barnsley-t:

Egyáltalán nem tetszik Szoboszlai viselkedése. Az Arsenal vagy a Manchester City ellen soha nem tennél ilyet. Miért csinálja ezt a Barnsley ellen, azt soha nem fogom megérteni. Valami biztosan zajlik a fejében... mert az első félidőben még könnyedén passzolgatta a labdát, és nyugodtnak tűnt. De ilyen helyzetekben nem szabad ilyet csinálni. Nem tetszett

– mondta a Liverpool egykori legendája, Steve McManaman.

FRISSÍTÉS: A második félidő sokáig elég feszült hangulatú volt, mielőtt Wirtz a 84. percben végül eldöntötte a meccset a Liverpool javára, a legvégén pedig Ekitike is betalált. A vége 4-1, de a végeredmény jóval simább Liverpool-győzelmet tükröz, mint amilyen a valóságban volt.