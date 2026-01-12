Vádat emeltek egy 59 éves nő ellen az őt egész életében irányító anyja megölése miatt

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal az 59 éves nővel szemben, aki a vád szerint erősen felindult állapotban kioltotta édesanyja életét. A gyilkosság 2024. december 31-én történt, a vádlott maga hívta fel a segélyhívót.

A vádhatóság tájékoztatása szerint a vádlott, aki nyugdíjazásáig óvónőként dolgozott, munkáját lelkiismeretesen végezve, a szüleivel élt egy XXI. kerületi családi házban. A vádiratban az áll, hogy a későbbi elkövető és az édesanyja évtizedek óta konfliktusokkal terhelt kapcsolatban állt egymással. A nő felnövése után sem tudott önállósodni, édesanyja irányító szerepet töltött be élete minden területe felett. Így például elvárta, hogy lánya munka után rögtön hazamenjen, munkahelyi kirándulásaira is elkísérte, és még az öltözködésébe is beleszólt.

A vádlott az évek során nem szállt vitába édesanyjával, akivel édesapja elhunyta után kettesben élt. Amikor a vádlott maga is nyugdíjas lett, már visszaszólt a sértettnek, egyre gyakoribbak lettek a veszekedéseik, ezeket az összezártság és anyagi természetű nehézségek fokozták, az anya gyakran becsmérelte lányát.

Mint írták, 2024. december 31-én a sértett délelőttől kezdve feszülten kritizálta a vádlottat, aki kora délutánra felfokozott érzelmi-indulati állapotba került. Amikor a sértett sütés közben is veszekedni kezdett vele, a keze ügyében levő sodrófával az édesanyjára támadt, majd egy konyhakéssel kioltotta az életét.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettével vádolja, olvasható a közleményben. Végrehajtandó börtönbüntetésre tettek indítványt, azt viszont nem közölték, hogy hány évre ítéltetnék el.