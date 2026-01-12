Váltóhiba miatt késnek és kimaradnak a Déli pályaudvarról induló és oda érkező járatok

A Déli pályaudvarról induló, valamint oda érkező járatoknál 20-40 perccel hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra lehet számítani váltóhiba miatt – írja oldalán a Mávinform.

A fenti rövid keretesbe az már nem fért bele, hogy vannak olyan vonatok, amik egyáltalán nem is közlekednek. Az oldalon közöltek szerint hétfőn reggel a következő járatokat érintik a változások: