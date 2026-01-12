Váratlan esemény kellhet ahhoz, hogy Orbán győzzön áprilisban

Nagyon megmerevedett a kormányzati kommunikáció: mintha képtelen volna megújulni a Fidesz kampánya – ugyanazok az üzenetek, kevés lelkesedés, fogyatkozó érdeklődés. A választás közeledtével egyre inkább úgy tűnik: valami váratlan, nagy hatású esemény – vagy ahogy a politológusok világában emlegetik, egy „fekete hattyú” – lehet képes új lendületet adni Orbán Viktor hadjáratának.

Titkos hangfelvétel? Berepülő drón? Álmerénylet? Hamis zászlós művelet?

Esetleg Trump Budapesten?

Lapul–e „atombomba” Orbán farzsebében?

Folytatódik Helyzet:van című kampánykövető műsorunk, indul a második évad!

A stúdióban Czinkóczi Sándor és Rényi Pál Dániel!