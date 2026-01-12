Váratlan esemény kellhet ahhoz, hogy Orbán győzzön áprilisban

Nagyon megmerevedett a kormányzati kommunikáció: mintha képtelen volna megújulni a Fidesz kampánya – ugyanazok az üzenetek, kevés lelkesedés, fogyatkozó érdeklődés. A választás közeledtével egyre inkább úgy tűnik: valami váratlan, nagy hatású esemény – vagy ahogy a politológusok világában emlegetik, egy „fekete hattyú” – lehet képes új lendületet adni Orbán Viktor hadjáratának.
A stúdióban Czinkóczi Sándor és Rényi Pál Dániel!
A héten szinte minden politikus felcsapott rendkívüli hómunkásnak, mi pedig összeválogattuk, hogy Magyar Péter, Orbán Viktor és Lázár János műszőrme kabátja mellett, milyen top politikusi pillanatok voltak a hóban.
Krízisidőszakban tüzet oltunk, az élet védelme a legfontosabb - mondják a budapesti hajléktalan embereket segítő Menhely Alapítványnál. Velük tartottunk egy éjjeli műszakra.
Miért került Szentendrén óriásplakátra Vitályos Eszter? Mit nyert Magyarország Trump visszatérésével? Mi változott a venezuelaiak szuverenitásának elismerését illetően? Sikerült-e a gazdasági repülőrajt? Ezeket kérdeztük a Kormányinfón.
Lapunk is kérdezett a kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatóján, nézze meg videón!