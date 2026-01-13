15 kiskorú sértettje van eddig a Szőlő utcai botránynak

Ahhoz képest, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter pár hónapja a minisztériumi vizsgálat végén közölte, a Szőlő utcai ügyben nincs kiskorú érintett, a legfőbb ügyész válaszából kiderült, „az ügyben a regionális nyomozó ügyészség eddig 15 kiskorú sértettet azonosított. A sérelmükre különböző bűncselekmények megalapozott gyanúja merült fel: szexuális bűncselekmények, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, kiskorú veszélyeztetése, illetve testi sértés.”

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a DK-s Arató Gergely írásbeli kérdésére válaszolt. Emlékeztetett, hogy a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált december közepén szexuális visszaéléssel, gyermekprostitúció kihasználásával és 18 év alatti fiatal sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakkal is meggyanúsította az ügyészség. (Közben a 444 egy új prositúciós hálózat nyomaira bukkant.)

Fotó: Juhász Péter Pál

Az ügyre létrehozott nyomozócsoport az is vizsgálja, hogy Juhásszal vagy mással megosztottak-e jogellenesen információt a büntetőeljárásról, és azt is, hogy a korábban tett jelzések során a hatóságok részéről történt-e mulasztás, és ha igen, megállapítható-e bűncselekmény gyanúja.

A legfőbb ügyész szerint a rendelkezésre álló és már feldolgozott bizonyítékok alapján a prostitúciós tevékenységet végzőknek nem volt ügyféllistájuk, de ezt még vizsgálják. Azt nem tudja, mikor fejezik be a nyomozást.