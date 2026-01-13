15 kiskorú sértettje van eddig a Szőlő utcai botránynak

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ahhoz képest, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter pár hónapja a minisztériumi vizsgálat végén közölte, a Szőlő utcai ügyben nincs kiskorú érintett, a legfőbb ügyész válaszából kiderült, „az ügyben a regionális nyomozó ügyészség eddig 15 kiskorú sértettet azonosított. A sérelmükre különböző bűncselekmények megalapozott gyanúja merült fel: szexuális bűncselekmények, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, kiskorú veszélyeztetése, illetve testi sértés.”

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a DK-s Arató Gergely írásbeli kérdésére válaszolt. Emlékeztetett, hogy a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált december közepén szexuális visszaéléssel, gyermekprostitúció kihasználásával és 18 év alatti fiatal sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakkal is meggyanúsította az ügyészség. (Közben a 444 egy új prositúciós hálózat nyomaira bukkant.)

Fotó: Juhász Péter Pál

Az ügyre létrehozott nyomozócsoport az is vizsgálja, hogy Juhásszal vagy mással megosztottak-e jogellenesen információt a büntetőeljárásról, és azt is, hogy a korábban tett jelzések során a hatóságok részéről történt-e mulasztás, és ha igen, megállapítható-e bűncselekmény gyanúja.

A legfőbb ügyész szerint a rendelkezésre álló és már feldolgozott bizonyítékok alapján a prostitúciós tevékenységet végzőknek nem volt ügyféllistájuk, de ezt még vizsgálják. Azt nem tudja, mikor fejezik be a nyomozást.

POLITIKA szexuális bűncselekmények Juhász Péter Pál szőlő utcA Szőlő utcai botrány kiskorú áldozat legfőbb ügyész
Kapcsolódó cikkek

Szexuális erőszakkal és gyermekprostitúció kihasználásával is meggyanúsították Juhász Péter Pált

Egy újabb nevelőt is meggyanúsítottak, aki tudott arról, hogy Juhász szexuális bűncselekményt követett el egy fiatalkorú ellen, de ezt nem jelentette.

Windisch Judit
POLITIKA

Egy tetoválás a kulcscsontnál és közös hirdetések a szexoldalakon

Egy nevelőnő intim viszonyba keveredett két növendékkel – ezt is írta egy évekkel ezelőtti figyelmeztető e-mailben valaki az állami fenntartónak a Szőlő utcáról. Kiderítettük, kikről van szó, hogyan kapcsolódik a történethez egy prostituált, akiről eddig még nem lehetett hallani ebben az ügyben, valamint egy férfi, aki azzal dicsekszik, hogy nőket futtat.

Bábel Vilmos
bűnügy