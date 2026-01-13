A moldáv elnök inkább egyesülne Romániával, csak ne maradjon védtelenül az országa az oroszokkal szemben

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • A moldáv elnök egy interjúban arról beszélt, hogy egy népszavazás esetén a Romániával való egyesülésre szavazna. Korábban ugyanez az elnök arról beszélt, hogy lemondanának az orosz befolyás alatti szakadár területről, Transznisztriáról az uniós csatlakozásért cserébe.
  • Az Oroszországtól való védelem és biztonsági garanciák mindkét megszólalás mögött felsejlenek.
  • A moldáv-román uniónak mindkét országban van támogatottsága, de azért ez nem egy egyszerű folyamat, és egyelőre nem is különösképp reális.

Nem túl gyakran beszél arról a nemzetközi nyilvánosság előtt egy független ország elnöke, hogy ha népszavazásra bocsátanák a kérdés, ő bizony arra szavazna, hogy az országa csatlakozzon egy nála nagyobbhoz. Maia Sandu moldáv elnök ezt pár napja megtette, amikor a The Rest is Politics című brit podcastnek adott interjúban így fogalmazott:

„Ha lenne népszavazás, az egyesülésre szavaznék Romániával. Nézzük meg, mi történik a világban. Egyre nehezebb egy olyan kis országnak, mint Moldova, demokratikus és szuverén államként fennmaradnia, és persze ellenállnia Oroszországnak.”

Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Elég meredek kijelentések ezek egy államelnöktől, de ennek politikai üzenetértéke egyelőre jó eséllyel nagyobb, mint gyakorlati következményei, rövid távon biztos nem kell készülni a Nagy-Romániát ábrázoló térképek nyomtatására. Mindezzel együtt Sandu személyes véleményeként megfogalmazott podcast-mondandója fontos üzenet. Egyrészt persze lehet a belföldi pro-európai szavazótábornak szóló jelzésnek értékelni arról, hogy az elnök elkötelezett a román–moldovai kulturális és történelmi kapcsolatok iránt, de Sandu politikai túlélése távolról sem az egyesüléspárti moldávok szavazataitól függ. Másrészt egy sajátos diplomáciai üzenet Bukarest és némileg Brüsszel felé is, mivel a nyilatkozat a maga módján megerősíti Moldova európai orientációját és a biztonsági garanciák iránti igényét. Zelenszkij Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciáiért folytatott szélmalomharcát látva talán érthető, miért akarja Moldova bebiztosítani magát mielőbb.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!

Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.

Partnerek

Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).

A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.

orosz-ukrán háború külföld biztonsági garancia oroszország Nagy-Románia orosz-ukrán háború moldova aur PAS Európai Unió Maia Sandu TEFI - The Eastern Frontier Initiative ukrajna Transznisztria románia
Kapcsolódó cikkek

Zelenszkij szerint nem kapott egyértelmű biztonsági garanciát a szövetségeseitől

Ezt egy nappal azután mondta, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy csapatokat vezényelnének Ukrajnába, ha kész lesz a békemegállapodás Oroszországgal.

Jelinek Anna
külföld

Moldova lemondana a szakadár régióról az uniós csatlakozásért cserébe

Különben a Kreml beleszólást kapna az integrációs folyamatba.

Fődi Kitti
külföld

Moszkva Ukrajna sorsára figyelmeztetve megfenyegette Moldovát

A Kreml úgy megbántódott azon, hogy a moldávok biztonsági fenyegetésnek nevezték Oroszországot, hogy rögtön küldött egy konkrét háborús fenyegetést.

Kolozsi Ádám
külföld

Nincs melegvíz és fűtés, leálltak a liftek: Moszkva élesítette a gázfegyvert, és az ukrajnai forgatókönyvet követi Moldovában

A Kreml saját kitartottjainál okoz akut humanitárius válságot, hogy megrendítse a nyugatbarát moldáv vezetést, akiket közben ugyanúgy neonáciznak már, mint Kijevet. A szokásos forgatókönyvből dolgoznak: a kisebbségi kártyát is megpróbálják kijátszani, és azokat lökik a kerekek alá, akiket állítólag meg akarnak védeni.

Kolozsi Ádám
külföld

Az Európai Unió és a Nyugat-barát kormánypárt kéz a kézben húzta be a parlamenti választásokat Moldovában

A parlamenti választásokon Moszkvának is volt támogatott pártszövetsége, de az Európai Uniónak is favorizált jelöltje. Úgy tűnik, utóbbi az elemzői várakozásokkal szemben egyedül is kormányt alakíthat. Az oroszbarát ellenzék ebbe még nem nyugodott bele.

Takács Lili
külföld