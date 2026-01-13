A részben állami MBH Bank is besegít Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea pezsgőfürdős apartmanprojektjébe

Közel hárommilliárd forintból épít pezsgőfürdővel, kinti-benti medencével és konditeremmel ellátott wellness apartmanokat Felcsút határában Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea. A Direkt36 birtokába került dokumentumokból kiderül, hogy a projektben Mészáros több vállalata is részt vesz, és a részben állami tulajdonú MBH Bank is besegít.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Felcsút délkeleti részén, a Szári utcában épít 20 férőhelyes wellness apartmanházat Magyarország leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea. A házaspár tavaly nyár végén adott át két felcsúti földterületet közös cégüknek, az EKHO Belvedere Kft-nek, ezek egyikén zajlik a „Felcsút - Apartmanház” projektnevű beruházás. A lap birtokába jutott dokumentumok szerint hét apartman épül a területen, továbbá wellness-részleg kinti-benti medencével, pezsgőfürdővel és szaunával, konditerem és mélygarázs. Az építkezés nettó 2,95 milliárd forintba kerül, a kivitelezésért a Fejér-B.Á.L. Zrt. felel, vagyis a Mészáros Lőrinc és gyerekei tulajdonában álló cég.

Az építkezéshez a dokumentumok szerint Mészáros cégcsoportjának egyik zászlóshajója, a Talentis Group Zrt. nyújt pénzügyi segítséget, amelynek egyedüli tulajdonosa Mészáros Lőrinc. A Talentisnek meg kellett indokolnia, hogy miért fizeti ki a fedezetet az Ekho Belvedere Kft. helyett, eszerint a Mészáros-cég „folyamatban lévő üzleti tárgyalásokra” hivatkozott.

Az egyik, a beruházás fedezetére vonatkozó iratból kiderül, hogy a Talentis Group a fedezet egy részét „bankgaranciával szándékozik kiváltani”. Ilyenkor a bank vállalja, hogy ha az ügyfele nem teljesíti a kötelezettségét, egy megadott értékhatárig ő fizet helyette a jogosultnak. A bankgaranciát az MBH Bank nyújtja, ami Mészáros Lőrinc résztulajdonában áll, de a bankban az állam is tulajdonos.

Október végén a Direkt36 ellátogatott a felcsúti építkezés helyszínére, ami a lakott területtől távolabb helyezkedik el, a Mészárosék tulajdonában álló telkek közelében szántóföldek és ipari-mezőgazdasági területek találhatóak. Ottjártunkkor legalább négy, nagyobb méretű, nemrég felhúzott, megegyező stílusban épült ingatlant számoltunk össze a területen, melyek közül többnek már a tetőszerkezete is elkészült. A telkeknek csak egy része van a házaspár közös tulajdonában, ezek az elmúlt két évben kerültek hozzájuk. Másik két telek tulajdonosa Mészáros Lőrinc, ottjártunkkor ezeken is zajlott az építkezés. A teljes építési terület meghaladja a 7,5 hektárt.



A beruházásban érintett Mészáros-cégek nem válaszoltak a Direkt36 kérdéseire.