Abból a vagyonból akarja a kormány kártalanítani a gazdákat, amit majd lefoglalnak Kósa Lajos rokonának agrárcégénél

„A kormány döntést hozott a Bászna Gabona Zrt. felszámolási eljárásainak szabályozásáról, ennek köszönhetően mind a gabonát beszállító, mind a bérmunkát végző, mind az előleget fizető és mind a bértároló kkv-nak minősülő vállalkozások hozzájuthatnak a jogos követelésükhöz” – jelentette be Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán.

Elmondása szerint ennek fedezete a felszámolási eljárásban lefoglalásra kerülő vagyon lesz, „a csalárd módon eljáró személyeknek pedig szembe kell nézniük az igazságszolgáltatással, és választ kell adniuk arra, hogy hogyan hozhattak ilyen helyzetbe ennyi tisztességes termelőt”.

Nagy szerint figyelemmel a közelgő tavaszi munkákra, a kormány olyan rendelkezéseket fogadott el, amelyeknek köszönhetően az érintettek majd gyorsabban juthatnak a pénzükhöz. A miniszter szerint a hitelezői igényeket a felszámolási eljárás bírósági elrendelését követő 40 napon belül kell bejelenteni az állami felszámolónak, ennek visszaigazolását követően pedig az érintettek beadhatják a kifizetés iránti kérelmeiket a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatalnak. A hivatal 8 napon belül fog döntést hozni a kárrendezésről, a kiutalás pedig automatikus lesz. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett Nagy István, hogy ha valaki elmulasztja a 40 napos határidőt, akkor követelése hátra fog sorolódni.

A Kósa Lajos távoli rokonának tulajdonában lévő cég tavaly év végén került komoly bajba, miután egyre több kifizetéssel maradt el, így ma már egyes hírek szerint tízmilliárdokkal tartozik. A sajtóban megjelent információk szerint a Bászna Gabona amúgy is értelmezhetetlen üzletpolitikát folytatott, mivel a szokásosnál drágábban vásárolt és olcsóbban adott el. Az ügy miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sikkasztás miatt már nyomozást folytat.



