Április 12-ére kiírta a választásokat Sulyok Tamás köztársasági elnök

Sulyok Tamás köztársasági elnök bejelentette, hogy április 12-re írta ki a 2026-os országgyűlési választás időpontját. A választás időpontjáról az alaptörvény alapján a köztársasági elnök dönthet egyedül. A megkötés annyi, hogy a választásnak áprilisban vagy májusban kell lennie egy vasárnapi napon, ami nem lehet húsvét- vagy pünkösdvasárnap és más munkaszüneti nap sem. Az államfőnek a választás előtt 70-90 nappal kell azt kiírnia, az első lehetséges nap erre január 12-e volt.

A bejelentés nem váratlan, mert 24 éve mindig a lehető legkorábbi napon tartják a választást. Ráadásul kormánypárti szereplők már egy éve erről az időpontról beszélnek.

Országgyűlési választás 2022. április 3-án. Fotó: Kiss Bence/444

Mráz Ágoston Sámuel, a kormánypárti Nézőpont Intézet vezetője már 2025 januárjában azt mondta az ATV-nek, hogy a 2026-os választás „legvalószínűbb” időpontja április 12. lehet. Erre reagálva – szintén 2025. januárjában, szintén az ATV-nek – Gulyás Gergely úgy nyilatkozott, hogy „2002 óta töretlen – Mádl Ferenc, Sólyom László és Áder János által hat egymás utáni parlamenti választáson is követett – gyakorlat, hogy az államfő a lehető legkorábbi időpontra írja ki az országgyűlési választásokat”, ezért az időpontot tippelő elemzőknek „nincs olyan nehéz dolguk”.

Mindezeknél sokkal határozottabban fogalmazott Lázár János a nyáron, egy Orbán Viktorral történt telefonbeszélgetés során, melyről a miniszterelnök tett ki egy videót. Orbán július 25-én, Tusnádfürdőn érdeklődött a Lázárinfókról, amire a miniszter a legnagyobb természetességgel válaszolta, hogy jövőre április 12-ig csak ilyeneket kellene csinálnia. (Ha mintegy féléves késéssel is, de Lázár beváltotta ezt az ígéretét, mert januárban azt közölte: felfüggeszti miniszteri munkáját, hogy a kampányra koncentrálhasson).

A dátumra aztán pár nappal később ráerősített a miniszterelnök is, amikor a 2025-ös Tusványostól egy „4/5, 2026. 04. 12.” feliratú pólóban búcsúzott. Emlékezetes, hogy a miniszterelnök tusványosi beszédében egy állítólagos belső felmérésre hivatkozva arról beszélt, hogy 80 egyéni mandátumot szerezhet meg a Fidesz, de ő ennél többet akar. Erre utalt a pólójával, bár a négyötödös eredménytől még a kormánypárti intézetek kutatásai szerint is távol van a kormánypárt.

Csöbör Katalin, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület fideszes képviselőjelöltje pedig év elején már pénzt is költött ezek alapján. Január 9-én tett ugyanis közzétett egy képet a szórólapjáról, melyen más fontos dátumok mellett kinyomtatva szerepelt április 12. is mint a választás dátuma. Az erről szóló cikkünk megjelenése után Csöbör törölte a szórólapról készült posztot.

Magyar Péter tavaly május végén már tényként írt arról, hogy április 12-én lesz a választás. Ő azóta kampányelemként használja a visszaszámlálást, nyilatkozataiban és posztjaiban rendre megüzenve a kormánynak – és az országnak – hogy hány nap van még hátra Orbán miniszterelnökségéből.

Várhatóan magas lesz a részvételi arány

Mivel a húsvét utáni vasárnapról van szó, április 12. egyben az iskolai tavaszi szünet utolsó napja is. Ez talán kicsit csökkentheti a választási részvételt, de mivel másnap már iskolába kell menni, az utazók valószínűleg azért már hazaérnek vasárnap. Egy tavaly őszi felmérés pedig rekordrészvételt vetít előre. Az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatásában a megkérdezettek több mint 80 százaléka mondta, hogy biztosan, vagy valószínűleg elmegy szavazni, ami egy legalább 70 százalékos végleges részvételt jelez előre: 2021-ben 39 százalék mondta, hogy biztosan elmegy szavazni, most viszont 51 százalék (2022-ben végül 69,6 százalék volt a részvételi arány). Ezt Szabó Andrea, a Politikatudományi Intézet igazgatóhelyettese azzal kommentálta, hogy „Már most, 2025 őszén olyan izgalmi állapotban van a magyar társadalom, mint általában a választási kampány aktív időszakában, nagyjából márciusban szokott lenni”. Ezek teljesen szokatlan adatok, Szabó szerint ez azt jelenti, hogy az emberek érzik, milyen jelentősége lesz a 2026-os választásnak.

A kampányidőszak hivatalosan a választás előtt ötven nappal, február 21-én indul. Ekkor lehet választási plakátokat kitenni, és elkezdeni gyűjteni az aláírásokat a jelöltállításhoz. A Tisza már novemberben bejelentette egyéni képviselőjelöltjeit, a Fidesz viszont januárig várt ezzel. Az országos listáikat még nem tették közzé.