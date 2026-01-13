Az Antikrisztus ellen harcol titkosszolgálati eszközökkel Putyin hírszerzése

A „konstantinápolyi Antikrisztusnak” bélyegezte az orosz hírszerzés a konstantinápolyi pátriárkát, az ortodox keresztények spirituális vezetőjét. Az Oroszország Külföldi Hírszerző Szolgálata (SZVR) azzal is vádolja Bartholomaiosz ökumenikus pátriárkát, hogy a brit titkosszolgálat támogatásával próbál meg viszályt szítani az orosz ortodox világban.

Az orosz pravoszláv egyház hagyományosan szoros szövetségben működik a mindenkori orosz állami hatalommal, legyen az a cári rendszer vagy ma a putyini Oroszország – de a szocializmusban is erősek voltak a kapcsolatok: Kirill pátriárka, aki most az ukrajnai háborúban az orosz fegyvereket áldja meg, a hetvenes évektől fedésben a KGB-nek dolgozott, a szovjet hírszerzés utasításai szerint alakította a nemzetközi egyházközi kapcsolatokat, Moszkva érdekei szerint.

Az Antikrisztus politikai-teológiai szempontból is fontos szerepet töltött be az ortodox egyházi gondolkodásban, most azonban az orosz hírszerzés merészkedett az eszkatológia területére. Az SZVR a honlapján közzétett közleményben azt állította, hogy Bartholomaiosz „feldarabolta az ortodox Ukrajnát”, és most a balti államokat veszi célba.

I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka az idei vízkereszten Isztambulban az ukrán ortodox egyház fejével, Epifániusz kijevi metropolitával. Fotó: OZAN KOSE/AFP

A konstantinápolyi pátriárka szerintük az orosz ortodox egyházi struktúrákat olyan egyházakkal akarja felváltani, amelyek „teljes mértékben a Fanar ellenőrzése alatt állnak” – ez a pátriárkai székhelyre utal Isztambulban, vagyis azzal vádolják, hogy Bartholomaiosz el akarja csaklizni az idáig Moszkva fennhatósága alá tartozó helyi egyházakat.

„Ideológiai szövetségesekre támaszkodva, helyi nacionalisták és neonácik formájában, megpróbálja elszakítani a litván, lett és észt ortodox egyházakat a Moszkvai Patriarchátustól, úgy, hogy papjaikat és híveiket a Konstantinápoly által mesterségesen létrehozott, báb jellegű vallási struktúrákba csábítja” – áll a közleményben. A nyilatkozat szerint a pátriárkának hasonló ördögi tervei vannak a Balkánon is: az idáig a Szerb Ortodox Egyházhoz tartozó Montenegrói Ortodox Egyházat önálló, autokefál nemzeti egyházként akarja elismerni.

„Egyházi körök megjegyzik, hogy Bartholomaiosz szó szerint szétszaggatja az Egyház élő testét”

– zárul a közlemény, amely „hamis prófétákhoz” hasonlítja őt, „akik juhbőrben érkeznek, belül azonban ragadozó farkasok”.

A Moszkva és Konstantinápoly közötti régi rivalizálás az Ukrajna elleni orosz háborúval kapott új lendületet, és azzal, hogy az orosz egyházi struktúra helyi elemeire több szovjet utódállamban gyanakvással tekintettek, mint amelyek valójában a Kreml érdekei szerint működnek. Bartholomeosz ökumenikus pátriárka 2018-ban autokefáliát, egyházi önállóságot adott az Ukrán Ortodox Egyháznak, amely így független lett a Moszkvai Patriarchátustól.

A három balti államban most hasonló folyamatok mennek végbe: a korábban a moszkvai patriarchátus alá tartozó lett ortodox egyházat 2022-ben a lett parlament nyilvánította önállóvá, az idáig szintén Moszkva alá tartozó, nagyrészt orosz nyelvű hívekből álló észt ortodox egyház pedig tavaly nyilvánította magát autokefál egyházzá.