Az év sztorija: három hatóság összefogásával próbálták kimenteni a Ráckevei-Duna jegébe fagyott kacsát, aztán jött az elképesztő fordulat

A kiérkező tűzoltók

2026 embere eddig olvasónk, Misi. És nemcsak azért, mert olyan vicces sztori történt vele hétfőn, amit mindjárt végigröhöghetsz, hanem azért is, mert a történteket meg is merte írni nekünk, egy kicsit sem szépítve a saját szerepét.

„Sziasztok, ma találtam a csepeli Duna-ágon egy élve vízbefagyott vadkacsát, akiért végül a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a búvár mentőszolgálat is bevetette magát”

– vágott bele hősünk a sztorizásba.

Misi a pulijával sétált az RSD partján, amikor kiszúrt egy, a parttól kb. 20 méterre gubbasztó madarat a jégen. Egy kevésbé Poirot-szerű kutyasétáltató garantáltan ment is volna tovább azzal a lendülettel, hiszen mi mást csinálna egy nyomorult kacsa egy befagyott holtágon, mint gubbasztana, míg el nem jön az olvadás. de Misi fejben azonnal kombinálni kezdett: „Az nem látszott, hogy él-e, de gyanúsnak tűnt, hogy több száz méterre volt a társaitól, összefüggő, szilárd jégrétegen.” Te mit tennél ilyen helyzetben? Igazából tökmindegy, mert egészen biztosan nem azt, amit Misi:

„A természetes kiválasztódás párti énemet hamar legyűrte az antropomorfizáló, ezért egy aprócska vodkásüveget gurítottam a kacsa felé, tesztelendő az életfunkcióit.”

Ilyenek a nagy írók: felesleges sallangok nélkül, ha kell, egy kurta mondatban képesek lefesteni egy karaktert a mindig a zsebében tartott – aprócska! – vodkásüveggel együtt. Na, de mit tett Misi, miután hiába gurította el a tüskét? Azt, amit azok a rendes polgárok szoktak csinálni, akik véletlenül sem találnak – aprócska! – vodkát a zsebükben kutyasétáltatás közben:

„Miután egyértelművé vált, hogy a kacsa él, de ő sem tud elmenekülni a vodkásüveg elől, először a kerületi madárvédő egyesületet hívtam.”

Miután a madárvédők 10 – tíz! – egész percig sem hívták vissza, a pedáns Misi elveszítette a türelmét: „A kerületi evezős egyesületeket kezdtem el hívogatni, hátha tudok szerezni egy csónakot.” Minden magyarul olvasó ember bánatára a kerületi evezős egyesületek egyike sem vette fel a kagylót, pedig szívesen elolvastam volna, hogy mi lett volna az első reakciójuk arra a kérdésre, hogy kölcsönadnának-e egy csónakot a csontra befagyott Ráckeveire. Hősünk azonban kénytelen volt belátni, hogy „sajnos januárban az evezős egyesületek picit nehezebben érhetőek el”, így, ha némi ellenérzéssel is, de végül felhívta a vízi rendőrséget. A rendőrök reakciója példás volt, amit jó hallani ebben a diszfunkcionálisnak mondott országban:

„Azonnal felvették, én szabadkoztam, de nagyon készségesen fogadták a segítségkérésemet, azt javasolva, hogy vonjuk be a katasztrófavédelmet is. Pár másodperc múlva már a 112-es segélyvonallal voltam összekötve, ahol a kacsa szorult helyzetéről értesülve azonnal kapcsolták a 21. kerületi illetékeseket.”

Mi az eredmény, ha a magyar állam véletlenül tényleg működni látszik?

„A tűzoltóautó nagyjából 9 perc alatt ért ki. A kacsa észlelése óta körülbelül 30 perc telhetett el.”

Respekt, ezt a szintidőt egy sztrókot kapott ember is megtapsolná. De az illetékesek nemcsak megjelentek, de azonnal be is vetették magukat és agyalni kezdtek:

„Négy tűzoltó vette szemügyre a körülményeket, teljesen egyértelmű volt, hogy a jég nem bír el egy embert, ezért úgy döntöttek, hogy a búvárszolgálat segítségét kérik. Rádión engedélyt kértek a parancsnoktól, majd felvették a kapcsolatot a kollégáikkal.”

Remélem, hogy a Duna-parti jegenyefákon eközben ott károgott az összes nemműködikezazországozó olvasónk is! És amikor már minden megoldódni látszott, jött a csattanók csattanója:

„Miközben a motoros gumicsónakra és neoprén ruhás békaemberekre vártunk, a kacsa valahogy kitaposta magát a jég fogságából és elrepült. Mi pedig ott maradtunk heten a parton. A puli, a természetes kiválasztódás párti, az antropomorfizáló és a négy tűzoltó. Sütött a nap. Hideg volt. Nem fáztunk.”

És most nincs már köztünk Tarr Béla! De Misi szerencsére még igen, ugyanis ilyen kiváló filmet forgatott erről a szép és igaz történetről: