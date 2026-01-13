Leállt Ferihegy is az ónos eső és az extrém jegesedés miatt, egy gép orrfutóműve lecsúszott a fűbe

Cikkünk frissül

A havazás miatt bezárt Ferihegy 10.25-kor - írta a Blikk az Airportal tájékoztatása alapján. A Budapest Airport ennél bő 10 perccel később kommunikálta ugyanezt a Facebook-oldalán.

Lázár János miniszter is posztolt, kedd délelőtt 10.45-kor:

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból átmenetileg nem indít és fogad járatokat.

A miniszer szerint a fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad a honlapján. A Blikk szerint baleset is történt, a havazás miatt megcsúszott a gurulóúton az Ethiopian Cargo Boeing 777F repülőgépe, miközben az állóhelyére tartott. A személyzet vontatót kért.

Ezt a Facebook-oldalán megerősítette a Budapest Airport. Azt írták, délelőtt az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt. Az esemény körülményeinek feltárása folyamatban van, a hatóságokkal együtt mindent megtesznek azért, hogy visszakerüljön a gép a futópályára.

A Wizz Air járatai is érintettek

A Wizz Air azt közölte, eddig 5, Ferihegyre tartó repülőgép kényszerült másik repülőtéren landolni, a még el nem indított, Budapestre tartó járatok pedig a kiinduló állomáson várakoznak addig, amíg a gép budapesti fogadása nem biztosított.

Akik másol handoltak, a Wizz Air a lehető leghamarabb repülőgéppel, vagy busszal viszi a mentrendben szereplő reptérre.

A bécsi és pozsonyi reptér reggel állt le

A Budapest Airport nem sokkal korábban azt közölte, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér két futópályával üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságos, de a kedvezőtlen időjárás miatt a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban.

Képünk a cikkhez illusztráció Fotó: Németh Dániel/444

A repülőtéren és környezetében kedd hajnal óta havazik, illetve ónos eső esik, ezért a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben. A Budapest Airport nagy erőkkel, folyamatosan takarítja a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

A bécsi reptér szóvivője kedd reggel bejelentette, hogy jegesedés miatt egyelőre nem indítanak és nem fogadnak légi járatokat. A szóvivő azt mondta, a repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött, amely a jégtelenítés után azonnal visszafagy, ezért nem tud leszállni senki.

A közlés szerint legalább délelőtt 11-ig áll a forgalom Schwechatban. Az érkező járatokat más repülőterekre - például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe - irányítják át.

A pozsonyi M. R. Štefánik repülőteret is lezárták kedd reggel, Szlovákiában összeült a válságstáb. (MTI, Paraméter.sk)