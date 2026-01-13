Azért ment a rendőrségre feljelentést tenni a fideszes jelölt, mert valaki O1G-t rajzolt a havas szélvédőjére

Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Péntek Miklós, a pilisvörösvári Fidesz önkormányzati képviselőjelöltje, mert a havas kocsijára O1G-t rajzoltak a hóba – írja a 24.hu.

Fotó: Péntek Miklós

Péntek Miklós ott volt a kormánypárt hétvégi kongresszusán is, de az országos gondok mellett más is gyötörte.

„Ez az üzenet mindenkinek szól, aki felvállalja a jobboldali világnézetét: ma itt tartunk. Rongálás, megfélemlítés, provokáció”

– posztolta annak kapcsán, hogy egészen megdöbbentő súlyú bűncselekményt követtek el ellene: a havas szélvédőjére valaki belerajzolta a brutális O1G feliratot. Több alkalommal. Remélhetőleg legalább kesztyűs kézzel tette.

Péntek Miklós Rogán Antallal a Fidesz-kongresszuson. Fotó: Pilisvörösvár Fidesz

„Amikor a feleségem könnyeivel küzdve jön be a lakásba, mert így gyalázták/zaklatták, ott vége minden »közéleti« magyarázatnak. Itt már családról, emberi méltóságról van szó. Ezt nem fogom eltűrni. Feljelentést teszünk, mert ez túlmegy minden határon.

Ilyen nem történhet meg következmények nélkül!!!”

– írta posztjában Péntek Miklós, megnevezve az általa vélelmezett tettest is.