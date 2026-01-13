Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Birtokunkba jutott egy névtelen e-mail több mint három évvel ezelőttről.

Ebben valaki 15 pontban írta le, milyen problémák vannak a Szőlő utcában, és elküldte az intézmény fenntartójának, a BM alá tartozó Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak is.

A levél állításait kétrészes cikksorozatban dolgozzuk fel. Az elsőben a fő állításokat vettük végig, és arról írtunk, hogy bár utólag elég pontosnak bizonyult a levél, akkor nem lett hatása.

Ebben a cikkben azt mutatjuk be, hogy a levél egyik mondata mögött hogyan sejlik fel egy, az ügyben eddig nem említett prostituált és az őt futtató férfi története.

2022 szeptemberében egy magát a Szőlő utcai javítóintézetben dolgozó nevelőként azonosító ismeretlen elküldött egy e-mailt a javító fenntartójának, az akkoriban már a Belügyminisztérium kötelékében működő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjének.

Azt írta, jelenteni szeretné „az intézetben történő eseményeket, amelyek már tarthatatlan állapottá nőtték ki magukat”. A levelet ebben a cikkben részletesen bemutattuk, és leírtuk azt is, hogy utólag bebizonyosodni látszanak a benne foglalt állítások, melyek közül több az ügyészség gyanúsításainak is része lett.

Az e-mailben van egy fontos mondat arról, hogy az egyik nevelőnő

intim viszonyba keveredett két Szőlő utcai fiúval.

Hogy miért fontos ez a mondat, és utólag hogyan sejlik fel belőle egy újabb prostitúciós hálózat, ahhoz tisztában kell lenni az akkori Szőlő utcai viszonyokkal.