Grönland „semmilyen körülmények között” nem fogadja el, hogy megszerezze Amerika

„Így vagy úgy, de megszerezzük Grönlandot” – erősített rá szándékára Donald Trump amerikai elnök hétfőn az Air Force One különgépen. Korábban arról beszélt, az Egyesült Államoknak „tulajdonolnia” kellene Grönlandot, hogy megakadályozza Oroszországot és Kínát abban, hogy megszerezzék a területet. Trump szerint ezt vagy a könnyebb, vagy a nehezebb úton, de el fogják érni.
Erre válaszul közölte Grönland kormánya, hogy semmilyen körülmények között nem fogadják el az „átvételt”, illetve, hogy Amerika átvegye az irányítást a sziget felett. Grönland a Dán Királyság része, egy félautonóm terület, és Dánia is közölte már, hogy a terület nem eladó.
A grönlandi kormány erre ráerősített, hozzátéve, hogy „a dán nemzetközösség tagjaként a NATO tagjai is”. Közölték, fokozzák az erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy a terület védelme „a NATO keretein belül” történjen. A kormány szerint „Grönland örökre a nyugati védelmi szövetség része marad”, és „minden NATO-tagállam, beleértve az Egyesült Államokat is, közös érdeke” a sziget védelme.
Mark Rutte NATO-főtitkár közben – reagálva Trump Kínával és Oroszországgal kapcsolatos aggályaira - arról beszélt, dolgoznak az Északi-sarkvidék biztonságának megerősítésén. (Guardian)
Mert csak ezzel tudnák megakadályozni, hogy Kína vagy Oroszország megszerezze.
Trump egy éve hajtogatja, hogy kell neki Grönland, de eddig csak félig-meddig hittek neki. Venezuela óta viszont már kevesen kételkednek ebben. Mi van az elnök Grönland-mániája mögött, és miért furcsább ez a többi kilátásba helyezett amerikai akciónál? Mit tehetnek a dánok és mit akarnak a grönlandiak?
A helyi parancsnokságra bízzák a döntést.