Tavaly gyorsult az infláció 2024-hez képest, decemberben közel 20 százalékkal nőttek a gázárak

Decemberben 3,3 százalékkal, míg 2025 egészében 4,4 százalékkal nőttek az árak Magyarországon, közölte a KSH. Ez jelentős növekedés az előző évi 3,7 százalékos éves inflációhoz képest. Ugyanakkor a fogyasztói áremelkedés dinamikája az év második felében lassult, a decemberi 3,3 százalék már közel van az árstabilitást jelentő 3 százalékhoz.

A statisztikai hivatal kedd reggel kiadott gyorsjelentése szerint a gyorsan ingadozó, átmeneti vagy nem piaci eredetű árak kihagyásával számolt úgynevezett maginfláció decemberben 3,8 százalék, az év egészében 4,8 százalék volt. A decemberi nyugdíjasinfláció szintén 3,3 százalék lett, míg az egész éves kicsivel a normál infláció fölött alakult, 4,5 százalék lett. Az árak az előző hónaphoz képest 0,1 százalékkal emelkedtek.

Ha az egyes termékcsoportokat vesszük, továbbra is az energia-, és ezen belül a gázárak azok, amik kiugróan emelkednek. Decemberben 19,8 százalékkal volt magasabb a lakossági vezetékes gázár, mint egy évvel korábban – a részben rezsicsökkentett (vagyis annak hívott) rendszer miatt ez azt jelenti, hogy a múlt év utolsó hónapjában is jóval magasabb volt a gázfogyasztás a 2024. decemberinél. Igaz, június után már ismét 20 százalék alatt volna az éves gázáremelkedés. Ha a januári extrém hidegre gondolunk, borítékolható, hogy a következő inflációs jelentésben sem látunk kedvezőbb adatot.

Az élelmiszerek árának emelkedése viszont tovább lassult, decemberben már csak 2,6 százalék volt az élelmiszerinfláció, ennél alacsony értéket utoljára 2024 augusztusában rögzítettek.

A csokoládé és kakaó 13,5 százalékkal, az édesipari lisztesáru 12,4 százalékkal, a kávéé 12 százalékkal drágult, a büféáruk ára 11,8 százalékkal nőtt, az iskolai étkezésé 8,1, az éttermi étkezésé 8, az alkoholmentes üdítőitaloké 6,6, az étolajé 5,8, a péksüteményeké 5,6, a tojásé 3,5 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor a margarin ára 27,8 százalékkal csökkent, a liszt 11,6, a tejtermékek 14,3, a tej 12,3, a sertéshús 9,8, a párizsi és kolbász 5,5, a sajt 5,3, a cukor 4 százalékkal olcsóbb lett.

Az üzemanyagárak decemberben tovább zuhantak, az áruk 8,6 százalékkal csökkent. A gyógyszerek ugyanakkor 5,1 százalékkal drágultak. A szeszes italok, dohányáruk ára 7,1 százalékkal, a szolgáltatásoké 6,8 százalékkal nőtt. Ez utóbbin belül az üdülési költségek 14,3 százalékkal emelkedtek, a testápolási szolgáltatások 9,8, a járműjavítás és -karbantartás 9,6, a lakásjavítás és -karbantartás 9,0, az egészségügyi szolgáltatások 8,9 százalékkal lettek drágábbak.

Havi alapon az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal csökkent, a háztartási energiáé 0,9 százalékkal, ezen belül a vezetékes gázé és a tűzifáé 1,4-1,4 százalékkal nőtt. A szolgáltatások ára 0,8 százalékkal, a ruháké 0,3 százalékkal volt magasabb, mint novemberben.