Levert falak fogadták a gödöllői SZTK-ba érkező kismamát

Levert falakkal és burkolatlan padlóval találkozott egy olvasónk a Gödöllői SZTK-ban, ahová terhesgondozásra ment. Azt írta, kismamaként nem volt kellemes élmény a szálló port belélegeznie. Az állapotokról több fotót is küldött.

Fotó: Olvasónk

Az SZTK-t a Semmelweis Egyetem üzemelteti, ezért megkérdeztük, hogy mióta ilyenek az állapotok a rendelőintézetben, meddig tart a felújítás, és nem jelent-e gondot, hogy a terhesgondozást ilyen poros helyszínen végzik.

Fotó: Olvasónk

A kommunikációs osztály azt írta, a Gödöllői Semmelweis Egészégközpont tavaly szeptember 1-je óta működik a Semmelweis Egyetem részeként. A több épületből álló rendelőt az elmúlt évek „intenzív használata” miatt fel kellett újítani. A renoválás tavaly kezdődött, az épület jelenlegi állapota átmeneti.

Azért fogadják ilyen körülmények között a pácienseket, hogy ne kelljen Budapestre utazniuk ambuláns ellátásért, a felújítást pedig úgy szervezték, hogy a betegellátás folyamatos legyen.

Azt írták, a betegek – különösen a várandós kismamák – biztonsága érdekében minden lehetséges óvintézkedést megtesznek a por és egyéb kellemetlenségek minimalizálása érdekében, ezért például gyakran takarítanak, illetve elkülönítik a munkaterületeket. Ezen a héten már csak hétköznap 12.30 után dolgozik a kivitelező a Szabadság téri épület védőnői ellátással érintett folyosóján.

A tervek szerint hamarosan befejeződik a felújítás. Azt is részletezték, hogy milyen egyéb fejlesztések történtek a rendelőben, például jelentősen bővült a szakorvosi óraszám, illetve a labor és az ultrahang-diagnosztikai szolgáltatások is.