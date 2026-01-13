Már az iráni rezsim is elismerte, hogy ezrével haltak meg emberek a tüntetéshullámban

Nagyjából 2000 ember, köztük biztonsági erők tagjai haltak meg az iráni tüntetések során – közölte egy iráni tisztségviselő a Reutersszel. Ez az első alkalom, hogy a hatóságok elismerték, hogy tömeges a halálos áldozatok száma a kéthetes tiltakozáshullám elleni kemény fellépés után.

A névtelenséget kérő iráni tisztségviselő persze azt állította, hogy az általa terroristáknak nevezett személyek felelősek mind a tüntetők, mind a biztonsági erők haláláért.

Az internet lényegében teljes lezárása miatt alig jön ki információ Iránból, így sem az áldozatok tényleges száma, sem a tiltakozások dinamikája, sem az állami retorziók részletei nem ismertek. Az Irán jövőjét övező nemzetközi bizonytalanságban így különösen nagyot szólt, hogy kedden Friedrich Merz német kancellár azt mondta, szerinte a teheráni kormány meg fog bukni.

„Úgy vélem, most ennek a rezsimnek az utolsó napjait és heteit látjuk” – mondta, hozzátéve, hogy ha a hatalom megtartásához erőszakra van szükség, „akkor lényegében már vége van”.

Arra a német kancellár már nem tért ki, hogy ezt hírszerzési információkra vagy más elemzésekre alapozta-e.

Egy szombati videófelvétel kockája: tüntetések képei az ország északkeleti részén lévő Mashhad városából. Fotó: -/AFP

Az iráni hatóságok egyelőre kettős stratégiát alkalmaznak: a gazdasági problémák miatt kezdődő tiltakozásokat legitimnek nevezik, ugyanakkor az Egyesült Államokat és Izraelt vádolják a zavargások szításával, valamint az általuk „terroristáknak” nevezett, azonosítatlan személyeket, akik szerintük átvették az irányítást a tüntetések felett.

„A kormány a biztonsági erőket és a tüntetőket is a gyermekeinek tekinti. Lehetőségeinkhez mérten megpróbáltuk és meg fogjuk próbálni meghallgatni a hangjukat, még akkor is, ha egyesek megpróbálták eltéríteni ezeket a tiltakozásokat” – mondta Fatemeh Mohadzserani, az iráni kormány szóvivője.

Az Egyesült Államokban működő HRANA jogvédő csoport szerint hétfő késő estig 10 721 embert tartóztattak le. Jogvédő szervezetek szerint név szerint több száz áldozatot azonosítottak. Iránon kívüli ellenzéki csoportok úgy vélik, a halálos áldozatok száma jóval magasabb, mint a hivatalosan bejelentett 2000 fő.