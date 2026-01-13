Napi 3,8 millióba került Sulyok Tamás szállása a párizsi olimpián

Naponta 3 millió 850 ezer forintba került Sulyok Tamás köztársasági elnök szállodai lakosztálya a 2024-es párizsi olimpián – az erről szóló számlákat a DK perelte ki a Külügyminisztériumtól.

Bár a pert már májusban megnyerték, az ítéletnek a Külügy csak most tett eleget – derült ki Dobrev Klára videójából.


A számlák szerint a Sulyok és felesége által igénybe vett elnöki lakosztály a közelebbről meg nem nevezett párizsi hotelben éjszakánként átszámítva közel 4 millió forintba került. A magyar delegáció által kifizetett többi szoba díja napi 1500 és 1800 euró között volt, vagyis ezekre is nagyságrendileg 600-700 ezer forintot fizettek.

A szállodai szobákat még Novák Katalin elnöksége alatt foglalták le, a párizsi olimpia teljes idejére. Az időközben a kegyelmi botrányba belebukó Novákot váltó Sulyok azonban végül csak három napot maradt Párizsban, azonban a lefoglalt 15 szobát és lakosztályt így is ki kellett fizetni a teljes időtartamra. Ez így a magyar költségvetésnek összesen 228 millió forintba került.

