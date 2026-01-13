Pellegrini kiakadt azon, hogy Magyar felvidékezett, erre kétszer leírta a neki címzett levélben is

„Megköszöntem volna, ha a szlovák miniszterelnöknek írt nyílt levelemben felvetett valódi problémákra reflektál” – írta Magyar Péter a szlovák köztársasági elnöknek, Peter Pellegrininek a Facebookon közzétett nyílt levélben.

Magyar pár napja Robert Fico miniszterelnöknek írt, kérve, hogy vonják vissza azt a BTK-módosítást, ami alapján büntethető a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezése. Magyar a levelében egy ponton arról írt, a felvidéki magyarok fenyegetésként élik meg a módosítást, mire Pellegrini azt állította, Magyar Felvidéknek nevezte Szlovákiát, ami sértő.

Magyar a szlovák elnöknek címzett levélben azt írta, a XXI. században nincs helye a kollektív bűnösségen alapuló jogszabályoknak. „A közös Európa célja többek között az, hogy a felvidéki magyarok békében és a magyarságukat megőrizve élhessenek szülőföldjükön.”

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza elnöke szerint sem Magyarország, sem Európa nem fogja elfogadni, hogy a Beneš-dekrétumokra hivatkozva Szlovákia földeket kobozzon el a magyaroktól, ahogy a BTK módosítása sem elfogadható. Hozzátette, Pellegrini kötelessége a felvidéki magyarokat is képviselni, ahogy a Magyarországon élő szlovák származású magyar állampolgárokat sem éri semmilyen hátrány. A kormányváltás utánra meghívta őt és Ficót egy magas szintű egyeztetésre Budapestre.