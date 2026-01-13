Szijjártó Péter: Szabadon engedtek egy magyar foglyot Venezuelában

A venezuelai börtönökben fogva tartott három magyar állampolgár közül egyet kiengedtek a helyi hatóságok, a többiek szabadon bocsátásán a kormány tovább dolgozik - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

Azt azonban nem árulta el, hogy a szabadon engedett fogoly az a Bossányi Zsuzsanna-e, akit még tavaly nyáron börtönöztek be, miután a venezuelai hatóságok elfogták őt a panamai felségjelzésű N35 nevű kutatóhajón. Az N35 honlapja szerint a hajó roncsok felkutatásával és hajómentéssel foglalkozik, a hatóságok szerint azonban valamilyen megfigyelő tevékenységet végzett a tengerfenéken.

Venezuela azt követően engedett szabadon saját bevallása szerint 116 politikai foglyot, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag elrabolta az ország elnökét, Nicolas Madurót a feleségével együtt. A civilek és az ellenzék szerint azonban ennél kevesebben szabadultak a börtönökből.

