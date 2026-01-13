Trolldiplomácia és a váratlan események

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Ónosesős nap lesz, érdemes figyelni. Mi pedig most olyan anyagainkat ajánljuk, mint például:
Remek hír az elejére: kollégánk, Bábel Vilmos kapta meg a 2025-ös Transparency–Soma-díjat, a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányokról szóló cikksorozatával. Épp tegnap jelent meg amúgy újabb cikke a témában, ezúttal arról írt, hogy valaki már évekkel ezelőtt tételes figyelmeztetést küldött az államnak, hogy mi folyik az intézményben.
Újabb bukott és a hatóságok által keresett lengyel politikust fogadott be a kormány, ennek nyomán írtunk arról, hogy Magyarország megszüntette a menekültpolitikát, azt csak trollkodásra és politikai műveletekre használja. Szijjártó amúgy tegnap fogadott egy antiszemita litván politikust, közben a szlovák elnök Magyar Péternek üzent, mégpedig azt, hogy szerinte sértő, ahogy Magyar a nyílt levelében Felvidéknek nevezte Szlovákiát.
Volt hétfőn közlekedésinfó is, esélyesen ebben a ciklusban az utolsó, ahol kiderült, hogy kész az új KRESZ és hogy 100 kínai motorvonatot vennénk, de nyilván az igazán érdekes részletek akkor jöttek, amikor Lázár elhagyta a közlekedés területét. Mi például arról kérdeztük, miért érezte fontosnak elmondani a Fidesz-kongresszuson, hogy párttársai szedjék össze magukat.
Megírtuk emellett, hogy sikkasztás miatt nyomozás indult Kósa Lajos rokonának megrogyott agrárcégénél, hogy csak a választások után derül ki, kiket érint a fővárosi parkfenntartó biznisz vádirata, és azt is, hogy a Fidesz kongresszusán némi zavar mutatkozott azzal kapcsolatban, hogy jó irány-e az influenszerpolitika. A Lakmusz pedig annak nézett utána, hogy tényleg magabiztos Fidesz-előnyt mérnek-e a „mértékadó” közvélemény-kutatók, akik legutóbb jól eltalálták az eredményt, és írtunk arról is, hogy
Jelentkezett élő műsorunk, a Helyzet:van új epizódja is, arról, hogy a Fidesznek fordulatra volna szüksége ahhoz a kampányban, hogy új lendületet kapjon, de kérdés, hogy maradt-e még ütőkártya Orbán kezében.
Legkevesebb 500 áldozata lehet az iráni tüntetéseknek, Trump azt állítja, „nagyon erős” katonai fellépést fontolgat, de első lépésként 25 százalékos vámmal bünteti az Iránnal kereskedő országokat. Közben Trump már Venezuela ideiglenes elnökeként hivatkozik magára, és éppen új frontot nyitott a Fed ellen: büntetőeljárás indult Jerome Powell elnökkel szemben.
Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban megírtuk, hogy több mint 2500 civil halálával a tavalyi volt a legvéresebb éve, hogy az oroszok most azt állítják, egy repülőgépjavító üzem kiiktatásához kellett az Oresnyik, valamint hogy külföldi civil hajókat támadtak orosz drónok.
És hír volt még, hogy
Valamint az internetes tiltásokkal kapcsolatos hírek voltak, hogy több mint félmillió fiókot blokkolt a Meta Ausztráliában a 16 év alattiak közösségimédia-használatára vonatkozó tilalom miatt, valamint hogy Malajzia és Indonézia blokkolja Elon Musk Grokját a szexuálisan explicit deepfake-ek miatt.
A fél országban komolyabb havazás is várható.
Szedjék össze magukat - üzente a miniszter párttársainak a kongresszuson. Szerinte vannak a pártban, akik azon gondolkodnak, mi lesz velük a győzelem után, vagy azon pánikolnak, hogy mi lesz, ha veszítenek.
A befogadott Ziobro miniszterként megpróbálta bedarálni a lengyel igazságszolgáltatást, most pedig sztálinista módszerek áldozatának állítja be magát. Magyarország megszüntette a menekülpolitikát, azt csak trollkodásra és politikai műveletekre használja.
Októberben még azt írta az ügyészség, a nyomozás befejeződött. Most azonban kiderítettük, hogy azt mégis meghosszabbították májusig.
A Fidesznek fordulatra volna szüksége ahhoz a kampányban, hogy új lendületet kapjon. Hangfelvétel? Álmerénylet? Trump? Nemzetközi eszkaláció? Maradt még ütőkártya Orbán kezében? Helyzet:van, második évad – Czinkóczi Sándorral és Rényi Pál Dániellel!
Munkatársunk a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányokról szóló cikkeivel érdemelte ki az oknyomozó újságírásért évente odaítélt, egymillió forinttal járó díjat.
Birtokunkba jutott egy névtelen e-mail több mint három évvel ezelőttről, melyben valaki leírja a tapasztalatait a javítóintézetről, és segítséget kér az államtól a problémák megoldásában. A levél azóta meglehetősen pontosnak bizonyult, mégsem lett eredménye. Az e-mailt, és annak egyik fontos, a nyilvánosság előtt nem ismert pontját, mely alapján újabb prostitúciós hálózat nyomaira bukkantunk, kétrészes cikksorozatban dolgozzuk fel.
Zbigniew Ziobro a Fidesszel szövetséges PiS kormányzása idején, miniszteri időszakában követhette el a bűncselekményeket, akár 25 évet is kaphatna.
Közvetlenül azután, hogy Orbán a hétvégén azt mondta, Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, és a zsidó közösségi itt biztonságban van.
Peter Pellegrini Magyar Ficónak címzett nyílt levelén háborodott fel. Orbán Viktor egyébként rendszeres Felvidékként hivatkozik Szlovákiára.
Mennyire pontos a MÁV? Hány budapesti megállója lesz a déli körvasútnak? Lehet, hogy utoljára tartott ilyen tájékoztatót Lázár János, aki kampánykérdésekre is válaszolt, és üzent a fideszes pártelitnek is.
Több tízezer tonna mezőgazdasági terményt nem találnak.
Szalay-Bobroviczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a háborús helyzet miatt most nem a „mondásnak" van ideje, miközben az egész párt és a mozgósításért felelős Kubatov is azt mondja, sokakat a „megváltozott megszólalási lehetőségekhez" való alkalmazkodás hiányában cseréltek le.
Gulyás Gergely közmédiában elhangzott állítása annyiban igaz, hogy 2022-ben a Társadalomkutató járt a legközelebb a választási eredményhez, és ők most is a Fidesz vezetését mérik. A ’24-es EP-választáson azonban nagyon mellélőttek – akkor egy olyan cég volt a legpontosabb, aminél jelenleg simán vezet a Tisza.
Novemberben éves szinten és az októberhez képest is nagyon csúnya visszaesést produkált az ágazat, ezzel ötéves mélypontra esett a termelés.
A párt még szeptemberben perelte be a lapot, miután a Tisza nem létező gazdasági kabinetjének tulajdonítottak egy szja-emelésről szóló, hamisított dokumentumot.
Szarvas „bazdmeg, valahol laknom kell” Róbert lemondott, miután hivatali visszaélés gyanújával eljárás indult ellene. Az időközin újra nyert.
Példaként említette az óráját, amit nem is viselt. Viszont az adás elején még rajta volt, így Hadházy Ákos kiderítette, hogy egy 5 milliós Rolexet visel.
Egy kórházi dolgozó szerint voltak tüntetők, akiket már a hordágyon fekve lőttek le a biztonsági erők.
A vám azonnal hatályba lépett.
Új munkahely.
Elemzők szerint veszélybe került a jegybank függetlensége. Trump jó ideje meg akar szabadulni Powelltől.
12 142-en sebesültek meg, ami 31 százalékos növekedést jelent 2024-hez és 70 százalékosat 2023-hoz képest.
A múlt pénteki csapást eleinte azzal indokolták, hogy válasz volt a Putyin rezidenciáját ért támadásra, de utóbbit eddig nem sikerült bizonyítani.
Az ukránok szerint a hajók panamai és San Marinó-i lobogó alatt hajóztak, és egy ember megsérült.
Maia Sandu ugyanakkor tisztában van vele, hogy a moldovai lakosság többsége nem osztja az álláspontját.
Vádalkut kötött a pénzmosással vádolt volt kormányfő.
A hivatalos személy által elkövetett csalás és visszaélés bűncselekményét próbálják kitörölni a büntető törvénykönyvből.
Claudia Sheinbaum visszautasította Trumpnak azt a felvetését, hogy az USA hadműveletet hajtana végre Mexikóban a drogkartellek ellen.
A Brazíliából Európa felé tartó teherhajón 294 bálában elosztva találták meg az illegális rakományt.
Persze a tinik könnyen kijátszhatják a tilalmat.
De már a britek is háborognak, Keir Starmer brit miniszterelnök „szégyenletesnek” és „undorítónak” nevezte.